日漁船沖繩外海起火沉沒！7人漂9小時獲救　69歲機輪長仍失蹤

▲69歲機輪長至今仍下落不明。（圖／第11管區海上保安本部）



記者王佩翊／編譯

日本一艘名為「第八光榮丸」的漁船30日上午在沖繩外海起火，並因此沉船。船方在事發後緊急發出遇險警報，日本海上保安廳獲報後出動飛機前往附近海域救援，並找到7名遇難船員，但至今仍有一名69歲輪機長下落不明。

根據《琉球新報》報導，「第八光榮丸」30日早上5時55分左右在沖繩本島南南東約460公里海域航行時發出遇險信號。第八光榮丸所屬的「沖繩縣近海鮪漁業協同組合」接受到求救信號後，隨即通報海上保安廳。

第11管區海上保安本部獲報後，立刻出動救援飛機，並在上午11時45分左右於通報海域發現1艘載著7名船員的救生艇。並在當天下午2時確認「第八光榮丸」的船體已被大火吞噬並沉沒，周圍海域則發現有漏油的情況。

一艘在附近航行的百慕達籍液化天然氣載運船下午3時21分左右，成功救起了7名船員，並確認他們都無生命危險。然後根據了解，「第八光榮丸」漁船上原本應有8人，分別是2名日本人與6名外國人，因此海上保安本部不斷進行詳細人數的確認。

根據最新報導，已確認有第8名船員，為日本籍的69歲機輪長仲宗根恒光，目前依舊下落不明。第11管區海上保安本部派出了2艘巡邏船和2架飛機持續在相關海域進行搜索。