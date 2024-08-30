南韓「深偽技術」性剝削犯罪猖獗　警方開始逮人了

▲Telegram上出現以製作深偽技術合成性剝削影片為目的的對話群組。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

全球人工智慧技術（AI）發達以後，人體圖像合成「深偽技術」（Deepfakes）犯罪手法層出不窮，以現有圖像合成性剝削影片，並透過社群平台Telegram和其他網站散播，3年來受害者不僅逐年倍增，且高達6成是未成年人。如今，警方已經逮捕拘提2名涉案嫌犯，並移送檢方處置。

根據《韓聯社》，針對近來深偽技術犯罪氾濫，首爾警察廳成立集中對應專案小組，本月22日將在Telegram成立聊天群組「友人凌辱房」、製作並散播合成性剝削影像的20多歲男性嫌犯A某逮捕拘提到案，並於今（30）日將其移送檢方。

A某從今年5月至7月在Telegram開設聊天群組「友人凌辱房」，並從其他參加會員獲取女性友人們的臉部照片、年齡等個人資訊，合成製作279個性剝削影片，並廣為散播，受害者多達246人。

至於另一名30多歲男性嫌犯B某4年來則是負責經營成人網站，從2020年12月起開始經營，為的就是獲取賭博網站的廣告收益，直到被逮前總共製作並散播2萬多部以兒童、青少年為對象的性剝削影像。

B某為了躲避司法機關的追緝和放送通信審議委員會的封鎖，竟然購買了85個網域名稱，以便隨時做更換，並經營成人網站，同時負責經營另外5個網站以負責宣傳。

南韓共同民主黨籍國會議員楊富男從警察廳獲取相關統計資料，發現2021至2023年每一年深偽技術受害者的人數是逐年遞增，且光是未成年受害者就占6成，2021年受害者為53人、2022年為81人、2023年為181人，在總計527名受害者中，未成年人的比例為59.8%（315人）。