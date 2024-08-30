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社會 社會焦點 保障人權

京華城案一通過「應曉薇同月收到4500萬」　北院裁定羈押理由曝光

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北京華城容積弊案延燒，市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂，金額高達4500萬元，北院昨(29日)晚間召開羈押庭，先後裁定應曉薇、沈慶京、以及應的助理吳順民羈押禁見。北院認為，應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂罪，犯嫌重大，且有逃亡之虞，因此裁定至29日起羈押2月，並禁止接見、通信。

▲▼京華城案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

▲京華城案弊案，應曉薇、沈慶京、吳順民3人收押禁見。（合成圖／記者黃克祥、劉昌松攝）

北院指出，應曉薇經訊問後仍否認犯行，但檢調發現，應曉薇收受沈慶京賄賂款項高達4500萬元屬事實。檢調調查，應曉薇收款時間，與她為京華城一案向北市府陳情吻合，當時應陸續以市議員身分提出陳情案，請求都發局再次研議，或將案件送都委會研議，足認應在收受現金後，有積極為京華城陳情作為；更重要的是，京華城容積案訴求於111年11月1日如願以償，後應曉薇於同月密集收到4500萬，吻合的時間點，可以認為檢察官已釋明這是賄賂的後酬給予。

應曉薇在陳情過程中，對承辦公務員有施壓情形，使公務員之自主決定權受到相當之抑制，甚至壓縮，達成其為京華城爭取樓地板面積之目的，自屬收受賄賂而以職務身分施壓，讓公務員不得不為一定之行為，或是不敢遵循依法行政之往例，勇於表達意見，應曉薇所為自屬違背職務之行為，涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。

此外，北院考量，本案在搜索即將執行前一天，應曉薇即於27日準備從台中機場出境，時間點之巧合，有相當合理懷疑應曉薇有管道探知偵查秘密，而為躲避本件訴追潛逃之事實，有事實足認應曉薇有逃亡之虞。

北院審酌，應曉薇收受賄款達4500萬元，而京華城違法容積圖利之金額，亦可高達上百億元，對國家社會官箴均有重大之影響，腐蝕對公務員不得收買性之廉潔性之信賴，本件經或有其他涉案之公務員待追查，再審酌應曉薇所犯上開罪名，嚴重危害社會秩序，經權衡國家司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、應曉薇人身自由之私益及防禦權受限制之程度，考量今通訊軟體種類繁多、聯繫管道發達，若僅命應曉薇具保、或限制住居，不足以確保後續偵查、審判或執行程序順利進行，自有予以羈押之原因、及必要，因此裁定自29日起羈押2月，禁止接見、通信。

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