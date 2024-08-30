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塞爾維亞買「12架法國飆風戰機」　戰略擬西移靠攏歐洲

▲▼飆風戰鬥機。（圖／法國海軍）

▲飆風戰鬥機。（圖／法國海軍）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

法國總統馬克宏29日出訪塞爾維亞，並與塞國總統武契奇共同宣布一張12架飆風戰機的大訂單。塞國親俄、中，鄰國對軍備合約謹慎看待。但學者分析，這是塞國發展西方盟友、戰略西移的訊號。

面對懸缺已久的總理人選與不滿情緒，法國總統馬克宏29日暫時逃離國內政治紛擾，啟程前往塞爾維亞，進行為期2天的訪問，並在29日晚間與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）共同宣布達成一筆受人矚目的大型軍購合約。

塞爾維亞將向巴黎購入12架法國達梭（Dassault）公司的飆風戰機（Rafale）。這批法國戰鬥機將取代塞國空軍目前的俄羅斯老式米格戰鬥機，預計2029年交貨。

合約金額為27億歐元，是塞國去年國內生產毛額近5%。武契奇於29日晚間的記者會上表示，「這是很重要的消息，我們很高興加入飆風俱樂部」。此外，兩國元首也在29日會面時簽訂了10多個關於人工智慧、核能、農業的合作案。從這些採購案中，馬克宏說看見「兩國長遠的聯盟」。

然而這個合約卻十分敏感，仍在申請加入歐盟的塞爾維亞傳統而言與俄羅斯、中國走得很近，即使俄羅斯入侵烏克蘭，塞國仍與克里姆林宮保持友好關係；塞國也是唯一沒有對俄國祭出制裁的歐洲國家。

此外，武契奇親北京的立場也是北大西洋公約組織與其他歐盟國謹慎看待塞國動向的原因。今年5月，塞爾維亞以超大排場歡迎中國國家主席習近平，換取習近平在科索沃議題上的支持，歐洲當時也對兩國的關係感到不信任，擔心塞國玩兩面外交。

因此這項合約不僅是商業交易，更是塞國發展西方盟友的訊號，西移戰略也可能重新定義巴爾幹半島地區的權力關係。

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾維亞總統武契奇28日向法新社指出，該國幾乎全數偵察機與全部戰鬥機都來自俄羅斯，「我們應該前進，改變習慣以便準備我們的軍隊」。他表示，這是「塞爾維亞朝歐盟的軍事轉向」，為了更新戰隊，塞國可能推動與歐洲國家合作的「戰略選擇」。

塞國智庫學者伊格魯蒂諾維奇（Milan Igrutinovic）向歐洲1台（Europe 1）指出，「藉此遠離俄國斯，此舉具有政治影響力」。

安全政策學者福克沙諾維奇（Vuk Vuksanovic）則分析，武契奇想要代替老米格機，「否則隔壁的克羅埃西亞有自己的飆風，有西巴爾幹半島的空軍優勢，武契奇的自尊無法接受」。另外，透過購買法國軍事工業昂貴的飆風，「他也購入了政治保護與馬克宏總統的親睞」。

法國也期待這筆買賣帶來的地緣政治好處。法國留任歐洲事務國務秘書巴霍（Jean-Noël Barrot）向法媒表示，若法國不以飆風等取代塞爾維亞的俄國軍機，「則這塊歐盟中間的飛地就會是從俄國到中國這些獨裁政權進入以擾亂歐洲大陸的門戶」。

馬克宏29日晚間重申對塞爾維亞入歐程序的支持，他說：「你們國家在歐洲與歐盟有一席之地」。據了解，法國也向對方提要求，首先是塞爾維亞與科索沃關係的正常化，第二則是塞國的民主與法治進程，兩者是塞國入歐的主要障礙。

這並非塞爾維亞首次向西方購買軍武，過去就曾向法國訂購防空導彈與雷達，而29日宣布的這筆新的大訂單更是塞爾維亞在現代化軍力時，傾向與歐洲合作的清晰訊號。

法媒分析，此合約同時能被視為塞爾維亞的不結盟戰略，試圖在傳統盟友與新走向之間找到平衡。然而這樣的策略卻也讓原本就對塞爾維亞充滿疑慮的國際社會更加謹慎觀察巴爾幹半島勢力的下一步發展。

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