Uber違法「傳司機個資」回美國！　遭荷蘭重罰103億

▲Uber遭荷蘭資料保護局重罰2.9億歐元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

荷蘭資料保護局（DPA）指出，叫車平台優步（Uber）違反歐盟規定，將歐洲Uber司機的個人數據發送回美國，開罰2.9億歐元（新台幣約103億元）。

根據《路透社》報導，DPA於26日表示，Uber將司機個資傳送至美國，而且未能妥善保管這些資料，已構成嚴重違反歐盟通用資料保護規則（GDPR）的事實，對其處以2.9億歐元罰款，但強調Uber已經停止這個做法。

Uber發言人尼克森（Caspar Nixon）指出，這項裁罰有缺陷，且超額的罰款金額完全不合理，在歐盟和美國出現巨大不確定性的3年間，Uber的跨境資料傳輸程序都遵守GDPR規則，「公司將提出上訴，相信常識將佔上風。」

Uber可針對這項決定向DPA提出申訴，若不成功，可再到荷蘭法院提起訴訟。根據荷蘭資料保護局，申訴程序預計耗時大約4年，在所有法律追索權行使完畢前，任何罰款都會暫緩執行。

此次調查是一家在法國的人權組織代表逾170名Uber司機向該國資料保護當局提出申訴後啟動，由於Uber的歐洲總部設在荷蘭，因此這個案件轉交荷蘭資料保護局辦理。