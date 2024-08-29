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Telegram創辦人度洛夫被限制出境　交保金1.76億元

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲度洛夫被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）在法國巴黎被捕，目前正在接受正式調查，並被禁止離開法國。法國檢方28日晚間發布聲明，度洛夫因涉嫌包括洗錢、幫派交易、拒絕向當局提供資訊等，遭到檢方調查，保釋金設為556萬美元（約新台幣1.76億元），每周必須到警察局報到2次，並限制出境。

CNN報導，度洛夫在法國被捕後，28日早些時候從警方拘留所釋放，隨後被移送至法院接受訊問。儘管度洛夫因涉嫌犯下多起罪行被捕，但法方表示不代表有罪，而是檢察官認為有足夠理由進行嚴肅的官方調查，度洛夫尚未被正式起訴。

此外，法國檢察官辦公室表示，法國國家未成年人辦公室已向檢察官辦公室報告稱，Telegram對於涉及人口販運、網路仇恨言論和戀童癖犯罪等犯罪行為的法庭請求「幾乎沒有回應」。

調查的嫌疑行為包括「在有組織幫派中參與平台管理，並使非法交易得以進行」，該罪名最高可判處10年監禁。

現年39歲的度洛夫，24日在巴黎近郊被捕，巴黎檢察官辦公室指出，相關調查涉及12項潛在犯行，包括共謀散播兒少色情、共謀詐欺及拒與當局配合等。

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