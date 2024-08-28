　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

▲▼學生,手機。（圖／CFP）

▲ 法國將試行15歲以下學生在校禁用手機。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國代理教育部長貝魯貝（Nicole Belloubet）27日宣布，將在全國近200所國中試行15歲以下學生禁止在校使用手機的禁令，目的是讓孩童暫時「數位暫停」（digital pause），若取得成效，明年1月可能擴大到全國所有國中。

根據《衛報》，法國目前僅有不到200所國中參與這項實驗，要求青少年到校時交出手機，較2018年推出的法規更加嚴格，該法禁止中小學生在校使用手機，但允許持有手機。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）成立一支委員會，針對兒童過度接觸螢幕對健康的負面影響表示擔憂，今年3月發表一份厚達140頁的報告，結論寫道，「針對電子設備對睡眠、久坐、缺乏體育活動、超重甚至肥胖風險，及對視力的直接與間接負面影響，人們達成非常明確的共識」。

報告指出，過度使用手機等數位技術不僅是對兒童，對「社會和文明」也有害，並建議分階段限制兒童使用手機，11歲以前完全禁止使用，11至13歲不用手機上網，15歲以前可上網但不可使用社群媒體。

委員會還建議，3歲以下兒童不應接觸任何電子產品，「這對兒童健康發展沒有必要」。委員會成員、神經學家與神經生理學家穆頓（Servane Mouton）指出，「我們必須將數位工具用在對的地方」，「至少在6歲以前，兒童發育不需要電子設備」，「我們必須重新教導父母如何和孩子玩」。

ET快訊
京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊
又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂
快訊／珊珊襲日本！　狂風暴雨畫面曝
台灣觀光客遊韓「集體吐到癱軟」！　店家曝光
北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉
曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話：考慮遷都
甄選26次都沒人來！　校長急：後天就開學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

台灣觀光客遊韓「食物中毒」一家吐到癱軟！　店家是知名餐廳

房東兒「AI換臉假造色情照」威脅18歲女房客　揪朋友聯手性侵

日本63萬人接避難指示！珊珊颱風襲九州　鹿兒島市宮崎市發警報

父暴斃弟弟餓死！弱智女家中「伴屍多日」　獲救不知家人已逝

賀錦麗5大警訊！外媒點出「缺乏具體政策」　2族群仍是川普鐵粉

曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話政府：考慮遷都

颱風珊珊「史上最強」襲九州　日氣象專家認證！慢到像騎腳踏車

南韓首爾抽驗中國電商兒童腳踏車　驗出塑化劑「超標258倍」

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

台灣觀光客遊韓「食物中毒」一家吐到癱軟！　店家是知名餐廳

房東兒「AI換臉假造色情照」威脅18歲女房客　揪朋友聯手性侵

日本63萬人接避難指示！珊珊颱風襲九州　鹿兒島市宮崎市發警報

父暴斃弟弟餓死！弱智女家中「伴屍多日」　獲救不知家人已逝

賀錦麗5大警訊！外媒點出「缺乏具體政策」　2族群仍是川普鐵粉

曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話政府：考慮遷都

颱風珊珊「史上最強」襲九州　日氣象專家認證！慢到像騎腳踏車

南韓首爾抽驗中國電商兒童腳踏車　驗出塑化劑「超標258倍」

台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

8旬失智老翁迷路...機靈狗狗在凌晨發現狂吠！　跟主人幫助他返家

聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他

雲基醫院心衰竭病友會　健康講座護心護腎抗肝病

曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

信用卡收進包包！他睡一覺下機「被盜刷12萬」

即／台灣8遊客釜山「食物中毒」！腹痛狂拉

即／鹿兒島縣發布「最高級別」颱風特別警報！

曼谷7年內恐沉入大海　專家籲政府考慮遷都

珊珊「清晰颱風眼照」曝　專家：接近超級颱風

波音客機拆輪胎時爆炸！達美航空2死1重傷

酸金正恩血統不純！8菁英工程師全家被消失

吃到生豬肉　體內密麻白點都是蟲

台灣觀光客遊韓「食物中毒」吐到癱　是名店

日本發颱風特別警報　取消近300航班

巴基斯坦爆大規模襲擊70死！總理：為破壞與中國合作

入侵俄羅斯是「勝利計畫」第一步！　澤倫斯基曝4大步驟

更多熱門

相關新聞

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

陸中小學新教材全面推進「習思想」　加強國安教育

新學期即將開始，大陸教育部表示，今年秋季開學起，大陸全國小學和國中啟用新修訂的道德與法治、語文、歷史統編教材，首先在起始年級使用，三年內覆蓋義務教育階段所有年級。其中，教材出現的其中一個大變化是，「全面呈現了習近平新時代中國特色社會主義思想的主要內容和歷史地位。」

陸中央定調「支持教師積極管教學生」 污辱誹謗老師「追究刑責」

陸中央定調「支持教師積極管教學生」 污辱誹謗老師「追究刑責」

Uber違法傳司機個資回美國　荷蘭重罰103億

Uber違法傳司機個資回美國　荷蘭重罰103億

竊取老東家教材創業　補習班離職員工送辦

竊取老東家教材創業　補習班離職員工送辦

法國猶太教堂爆炸起火　點燃汽油罐燒大門

法國猶太教堂爆炸起火　點燃汽油罐燒大門

關鍵字：

手機禁令法國教育學生數位暫停

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面