法國試行「學校手機禁令」！15歲↓一到校就沒收　明年擬擴大全國

▲ 法國將試行15歲以下學生在校禁用手機。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國代理教育部長貝魯貝（Nicole Belloubet）27日宣布，將在全國近200所國中試行15歲以下學生禁止在校使用手機的禁令，目的是讓孩童暫時「數位暫停」（digital pause），若取得成效，明年1月可能擴大到全國所有國中。

根據《衛報》，法國目前僅有不到200所國中參與這項實驗，要求青少年到校時交出手機，較2018年推出的法規更加嚴格，該法禁止中小學生在校使用手機，但允許持有手機。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）成立一支委員會，針對兒童過度接觸螢幕對健康的負面影響表示擔憂，今年3月發表一份厚達140頁的報告，結論寫道，「針對電子設備對睡眠、久坐、缺乏體育活動、超重甚至肥胖風險，及對視力的直接與間接負面影響，人們達成非常明確的共識」。

報告指出，過度使用手機等數位技術不僅是對兒童，對「社會和文明」也有害，並建議分階段限制兒童使用手機，11歲以前完全禁止使用，11至13歲不用手機上網，15歲以前可上網但不可使用社群媒體。

委員會還建議，3歲以下兒童不應接觸任何電子產品，「這對兒童健康發展沒有必要」。委員會成員、神經學家與神經生理學家穆頓（Servane Mouton）指出，「我們必須將數位工具用在對的地方」，「至少在6歲以前，兒童發育不需要電子設備」，「我們必須重新教導父母如何和孩子玩」。