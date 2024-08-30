開學開天窗！「渣男政策」大缺500員　代理教師淪免洗

▲113學年度開學了，卻仍有不少學校連基本的師資都找不齊，只好由退休老師、實習老師等接力授課，「拼盤教育」令人憂心品質。圖非當事人。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新學期今（30）日開學，原本迎接學校返校的校園應該師資與設備全面就位，卻鬧出全台從高中到國小有逾500多個代理教師缺額，有些學校甚至甄選30多次找不到老師，甚至還有國中一週四堂數學課程都由不同老師輪番上課，亂象橫陳的「拼盤教育」令家長連連搖頭嘆息。

這一波代理師「缺工潮」橫跨高中、國中和國小，除了一般的偏鄉地區外，人口稠密的六都竟也陷入相同窘境。以台中市來說，市立國中還有16名、國小還有6名代理老師找不到人，除了由退休老師出馬外，甚至實習老師也得代打；新北板橋的海山高中開徵英文代理教師甚至開出第32次甄選，才在開學前兩天找到老師，還有多校一直招聘未果，直接「蓋牌」不招了，實則由校內教師均攤代課，一所大型國中就傳出一週四堂數學課，竟拆成4位老師輪流上課，不僅進度紊亂，更遑論學生能吸收。

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一名兒子就讀明星國中的王太太拿出班級群組中剛出爐課表，憂心忡忡地說課表上的國文老師竟是「待聘」二字，導師又在其後傳了大堆代課單，因為已經公開徵聘30餘次代理老師，都沒有合適人選，在沒有校內老師願意扛整個班之下，學校只好出此下策。王太太氣憤表示，好不容易遷戶口擠進這所明星大校，結局卻令人非常後悔。

台中教育大學教育學系教授陳延興指出，「代理教師」過去是不少有意考取正式老師的過渡期跳板，他們經過大學或研究所教育學程與實習訓練後，只要再通過筆試檢定門檻，就可以取得「教師證書」具備合格教師資格；當年因為學生年年增加，師資不足，因此大舉鬆綁讓大學畢業生取得任教資格，後來面臨少子化趨勢，各縣市併校、裁校，供過於求「流浪教師」一度逾3萬人，他們還一度成為警察特考的重要來源，但隨著近年各行各業缺工，「正式教師」也大開缺，不少代理教師順利「上位」，沒有考上的老師也思考不同職涯可能，導致「代理教師」這塊缺額形成真空。

▲各行業普遍缺人情況下，尚未考取正式教師者，紛紛思考各種職涯可能，也因此代理教師缺乏逐年加劇。圖為2024台大校園徵才博覽會。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘瑄直言，「代理教師」制度原是因應教師病假、產假、差假等缺而生的制度，而1997年時任教育部長吳京頒布《中小學兼任代課及代理教師聘任辦法》後，各縣市前仆後繼地濫用代理制度，即使校內仍有教師員額，仍保留8%左右彈性。美其名稱因考慮一旦減班後，部分正式教師恐「無課可上」等，避免各校又得面對檢討「超額」教師，說穿了「代理老師」就是留給縣市政府「調整的空間」，既省下退休金提撥，也方便隨時打發代理教師。

▲全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘瑄直言，受軍公教年金改革、家長壓力、學生權益意識抬頭等因素影響，教師地位已不如過往，代理教師工作條件更不穩定，很難吸引有志者投入。

本刊調查，若大學畢業具本科教師證的人，初任代理教師月薪可達新台幣4.5萬元，看似對新鮮人頗有誘因，但除了「國立」中小學與北市、竹縣等縣市外，多數縣市公立學校維持「死豬價」，不因年資享有加薪，薪水終身原地踏步，且隔年若減班等校務調整，將無條件丟工作，也不會有資遣費。

台師大教育系教授王麗雲分析， 2024年代理教師奇缺，原因在於《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》規定，任何學校全校代理教師員額不得超過8%，但沒有罰則，過去20~30%進用代理教師學校一堆，這兩年教育部緊迫盯人，各縣市開缺進用正式教師，不少人便乘著這波浪潮考取正式老師。

其次是科技業需求勃發，這兩年台商大舉回台，台積電等科技大廠也大舉擴廠找人，自然與資訊類組科系畢業生轉往高薪的科技業，而文組也因為全台各行各業缺工風暴，若沒有考上正式老師，也有更多選擇，根本找不到留在校園的理由。

一名資深代理教師直言，近期因為國中「龍子」入學潮與國小退休潮，便開大量「免洗」代理缺額，甚至按鐘點計價的「打工仔」代課缺，而近年不少有教師證、但還沒考上正式教師者已看清教育現場紛紛轉職，擔心一年後任務解除，學校不需要你了，徒然消耗青春，現在政府又以「教育愛」大旗情緒勒索，行徑簡直如「渣男」行徑，然而多數年輕人已經覺醒，將逼著政府正視和優化教育現場困境。

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