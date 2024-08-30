拿出手機刷載具「店員一臉疑惑」　她瞄一眼也傻住：丟臉到不行

▲原PO要刷載具時，手機突然跳出A片畫面。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／曾筠淇報導

手機突然跳出A片畫面，實在太尷尬！日前有網友發文表示，她拿出手機要給店員掃載具時，不知基於什麼原因，畫面竟顯示A片，讓她覺得又尷尬又丟臉，同時對該店員感到很抱歉。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「買飲料刷載具結果畫面跳成A片」為標題發文，提到她在開啟手機載具頁面時，不知為何，畫面竟然變成了成人影片，更糟糕的是，這一切都被旁邊的男店員看到了。

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原PO強調，當時她看到的是載具畫面，所以才伸手要給男店員掃，實在不解手機螢幕為何會突然跳出成人影片的畫面。看到男店員一臉疑惑，她實在既尷尬又丟臉，同時也對對方感到很抱歉，她真的不是故意的，她至今仍不知原因。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「淡定說句『怎麼又有色情廣告』然後關掉就好」、「反正你不尷尬，尷尬的就是別人」、「店員什麼鳥是沒遇過，你只是茫茫社死顧客中的其中一個而已」、「是我就不會再那間店了」、「平常心就好，只要是人，看片也沒什麼大不了，笑笑離開，頂多換間店」。

還有網友分享，「我手機A片螢幕沒關，以為有開載具螢幕了，A片有切，結果開螢幕時，女生叫聲超大聲」、「自從上次看完沒關，給我叫出來後，就養成了看完就全刪瀏覽紀錄的習慣」、「沒事啦～我有次跟家人出去，用我的手機找景點，我爸媽、我弟都注視我的手機時，網頁打開是A片」。