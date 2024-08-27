獨／害4口之家電費飆到2.5萬！超混抄表員竟任職6年…台電急檢視

▲台中一社區電費暴增，未料竟是抄表員瞎掰。據悉，該人員是資深員工，台電也緊急回溯過往其抄錄的電表，暫無發現異狀。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區一處社區有100多戶住戶近日收到8月電費帳單，發現電費竟暴漲好幾倍，還直接飆破萬元，其中有4口之家電費甚至高達2萬5000元，集體向台電反映。台電台中區處追查發現，抄表員根本沒有到場抄表，台電也表示，已經請外包廠商將該名抄表員資遣。據悉，該名抄表員資歷已有6年，台電也回頭檢視其抄寫的紀錄，暫時無發現異常。

台電透露，如果用電量、電費異常，會出現「非常態報表」，台電就會進一步檢視是否有異常，但該名抄表員疑似有參考過往住戶們的用電量，模擬出臨界除錯機制的數據，導致除錯機制沒有啟動，才會讓出現天價收費單的情況。台電也追溯該名人員抄錄的電表，暫時無發現異狀。

該社區住戶近期收到8月份電費帳單，一看竟要萬元起跳，問了鄰居才發現受害的不只他一人，還有十幾戶也反映收到天價帳單。其中，一名住戶拿出過往電費帳單，可見4月1055元、6月893元，到了8月卻飆到1萬044元。另外，還有4口之家電費要價2萬5000元。消息一出，住戶們匪夷所思，紛紛回家查詢電表，並向台電詢問。

台電表示，8月12日接獲北屯區和福路之一位民眾反映，該社區約16戶的8月份電費帳單與往常金額有較大差異，本處當下即主動與用戶聯繫，經了解造成錯誤原因為本處之外包抄表員未至現場抄錄電表所致。

台電台中區表示指出，考量該計費用電異常期間（4月~7月）涉及台電夏季、非夏季電費，且今年4月電價亦有做調漲；台電台中區處為採對用戶最有利方式，將此114戶重新核算電費期間再往前一期（2月~7月）推算，重新核計應收電費。