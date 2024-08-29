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社會 社會焦點 保障人權

苗栗網友貼文稱電費爆增3.1萬度　台電狠打臉：已報警追查

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／記者楊永盛攝）

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。圖為台電公司苗栗區營業處外觀。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名市民今（29日）天在臉書社團PO文，指老家7~8月的電費爆增到75,000，宣稱向台電公司查證，「台電承認是抄錶人員誤抄度數，將315度誤抄成31,500度、爆增度數高達3.1萬度，台電並已道歉，電費也降為正常的1,588元。」台電苗栗區營業處傍晚鄭重澄清，查證後網友所描述度數與金額關係都與事實不符，全案子虛烏有，已向警方報案追究責任中。

有網友今天中午在臉書社團《我是頭份人》PO文指出，位於頭份市珊湖里老家的電費，原本5-6月855元，結果8月23收到7-8月的帳單，電費竟要75,000元，稱老家就只有3個人住，屋內有4台電扇、1台冰箱、1台洗衣機和2台電腦等電器，電腦只有放假才開機，平日上班都關機關電源，屋內無冷氣和其它電子設備。

PO文網友稱，收到帳單當天到台電竹南服務所反應並申請相關手續，台電27日派工程師幫現場勘驗電錶，已排除漏電與竊電，承認是超（應是抄）錶人員誤抄到5位數字，把315度抄成31,500度（增加31,185度），台電已道歉、並拿取新帳單，電費從75,000元降至1,588元。雖然網友宣稱事情已落幕，不想鬧大，只是想宣導各位鄉親多注意自家電費單據！

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／記者楊永盛攝）

▲網友宣稱電費爆增度數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／翻攝臉書社團《我是頭份人》，下同）

不過，針對該網友的PO文，台電苗栗區營業處傍晚發佈「假貼文隨意發 勿信勿轉發」新聞稿，直指網友PO漏洞百出，貼文有諸多與事實不符情事，已報警處理中。

台電苗栗區處說，該貼文提及誤抄度數高達31,500度，收費金額卻僅有75,000元，但依台電公司電價表住宅夏季電價計費方式，該筆收費金額將高達25萬餘元，該度數與金額顯不合理。又提及修正後正確度為315度1,588元，然以該度數核計正確電費僅為587元，其度數與金額關係與事實不符。

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／記者楊永盛攝）

台電苗栗區處說，依用戶所述的用電情形，清查頭份市近日受理案件，未發現與該案用電情形相似的案件，也查無由75,000元修正為1,588元的用電紀錄，若真如用戶所述用電突由原幾百度突增至31,500度，台電抄表及計費系統均會發現異常並提出警示，會再三確認後再進一步進行計費。

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／記者楊永盛攝）

▲網友宣稱電費爆增數3.1萬度，但台電公司打臉根本子虛烏有。（圖／記者楊永盛攝）

台電說，該公司抄表收費運作制度行有年，各項抄表、收費管理及工作細節均建立有一套完整制度，民眾倘收到電費通知單如有任何疑問，可電洽24小時服務專線（1911）或向各服務單位反映，將儘速派員勘驗電表並核對抄表指數。如發現確有抄錯或異常，將秉持對用戶有利方式重新核計電費，請民眾對電費計收保持信心，切莫因網路貼文而恐慌，並籲請民眾勿散布不實訊息誤導社會大眾。

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