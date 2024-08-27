　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

▲▼電表,電力,台灣電力公司,停電,限電,用電。（圖／記者周宸亘攝）

▲台中北屯區爆出天價電表，台電追查才發現，抄表員根本沒到場抄表...（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市北屯區一處社區許多住戶近日收到8月電費帳單，驚訝發現電費暴漲數倍，從以往數百元直接飆破萬元。台電台中區處追查發現，抄表員根本沒有到場抄表，而是直接用「推算」的，導致多達114戶受影響，將重新核計應收電費。

該社區住戶近期收到8月份電費帳單，一看竟要萬元起跳，相較過去翻漲數倍，大感不可思議，不料好奇詢問左鄰右舍，才驚訝發現受害的不只他一人，還有十幾戶也反映收到天價帳單。

其中，一名住戶拿出過往電費帳單，可見4月1055元、6月893元，到了8月卻飆到1萬044元。另外，還有4口之家電費要價2萬5000元。消息一出，住戶們匪夷所思，紛紛回家查詢電表，並向台電詢問。

台電台中區處坦言，是外包的抄表員未到場抄錄電表，除對承攬商依契約扣款外，也要求開除該名抄表員，並派人重新抄表。經依歷史用電資料研判後，統計該抄表員負責區域有114戶異常，已主動告知，後續將重新核算電費，並採用對用戶最有利方式計費。

台電台中區表示，若重新推算後，用戶仍對金額有疑慮，將再向用戶說明重新計費方式；若有用戶已繳付原先開立的電費單據，台電也將重新核算電費差額，轉入8月電費計收。

ET快訊
一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因
許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了
俄大規模空襲烏15州　「狂炸能源設施」斷水電
側室悲歌！94歲母過世竟成無名屍　孝順兒崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

快訊／蘋果秋季發表會確定9／10登場　「彩色邀請函」駁粉絲惡搞版

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

「M痘新病毒株」已到泰國　醫師：會透過呼吸道飛沫傳染

根本人間清醒！蔡康永：人死之前最捨不得、最抱憾的都是人

上海鼎泰豐發聲：蘇州、無錫等18間門市正常營運

北韓罕見不滿北京「嚴重干擾」　反對東北邊境設17個廣播站

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

地方熱門新聞

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區里民學自主防災

新北57處公有路外停車場污水接管完成

民雄大士爺文化祭8/24登場

中寮鄉龍眼文化季邁入第20屆邀民嘗鮮

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

2024虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤開放報名！

玩轉中藥生活節8／31埔里鎮登場

更多熱門

相關新聞

曹西平感嘆「台中消費不見得低」！　訂便當外送近200元：久了就習慣

曹西平感嘆「台中消費不見得低」！　訂便當外送近200元：久了就習慣

資深藝人曹西平最近在臉書發文，分享他在台中的消費經驗，並於附上一張雞腿便當的照片，有感而發表示：「很多人都誤會了，以為去台中消費比較低，不見得。」

童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行

童「人生第9天上學」遭幼師樓梯拖行

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下

不二糕餅蛋黃酥　8/29快閃夢時代

不二糕餅蛋黃酥　8/29快閃夢時代

台中柑橘女果農當藥頭　果園內賣毒當場被捕

台中柑橘女果農當藥頭　果園內賣毒當場被捕

關鍵字：

台電電費台中北屯抄表員

讀者迴響

熱門新聞

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

台北橋驚傳女子墜河　路人目睹嚇報案

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

婦失聯13天兒報案...警一查「就停對面」已死亡

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

畫完《鬼滅之刃》就消失！神秘女漫畫家「新圖」公開

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面