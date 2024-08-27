台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

▲台中北屯區爆出天價電表，台電追查才發現，抄表員根本沒到場抄表...（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市北屯區一處社區許多住戶近日收到8月電費帳單，驚訝發現電費暴漲數倍，從以往數百元直接飆破萬元。台電台中區處追查發現，抄表員根本沒有到場抄表，而是直接用「推算」的，導致多達114戶受影響，將重新核計應收電費。

該社區住戶近期收到8月份電費帳單，一看竟要萬元起跳，相較過去翻漲數倍，大感不可思議，不料好奇詢問左鄰右舍，才驚訝發現受害的不只他一人，還有十幾戶也反映收到天價帳單。

其中，一名住戶拿出過往電費帳單，可見4月1055元、6月893元，到了8月卻飆到1萬044元。另外，還有4口之家電費要價2萬5000元。消息一出，住戶們匪夷所思，紛紛回家查詢電表，並向台電詢問。

台電台中區處坦言，是外包的抄表員未到場抄錄電表，除對承攬商依契約扣款外，也要求開除該名抄表員，並派人重新抄表。經依歷史用電資料研判後，統計該抄表員負責區域有114戶異常，已主動告知，後續將重新核算電費，並採用對用戶最有利方式計費。

台電台中區表示，若重新推算後，用戶仍對金額有疑慮，將再向用戶說明重新計費方式；若有用戶已繳付原先開立的電費單據，台電也將重新核算電費差額，轉入8月電費計收。