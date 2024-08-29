「最仙團長」新動向！赴美1個月返台　Rina深V照新身分搶先曝光





▲最仙團長有「最仙團長」封號的職籃職棒雙棲團長「Rina」謝艾娜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有「最仙團長」封號的職籃職棒雙棲團長「Rina」謝艾娜，已經是職籃職棒甚至是中華隊加油團首位女團長的她，即將要有新身分曝光！據了解她將成為美國3C配件大廠台灣品牌大使，接下來還會參加品牌代言活動，並一口氣推出個人首張實體音樂專輯、辦演唱會，一路忙到年底。

曾經是健身教練、瑜珈老師的Rina在為品牌拍攝時，為了要展現身體曲線凸顯手機配件等，各種奇特的關節凹折技以及S型身體站位樣樣都來，原本只是攝影師突發奇想地擺拍建議，但Rina拍起來是毫不費功夫，但有一個需要想像自己拿著手機但實際上沒有手機的鏡頭，卻花了Rina超多時間「喬」手指呈現的角度，Rina笑說：「品牌希望我展現時尚的氣勢，連我的手都得時尚起來，我下次要去重訓增加手指靈活度！」

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▲有「最仙團長」封號的職籃職棒雙棲團長「Rina」謝艾娜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Rina擔任美國3C配件大廠PureGear普格爾的台灣品牌大使之外，自己的音樂作品也遠赴美國錄音以及拍攝，為此她在美國待了一個多月是人生頭一遭，Rina特別為自己的影片掌鏡拍攝了其中一段，「我覺得這次去美國令我回味無窮，而且影片中我自己拍攝的部分，但是拍得怎麼樣？到時候大家看影片就知道啦！」Rina賣關子笑著！

Rina連2年都有舉辦粉絲音樂分享會，今年將邁入第3年，接下來全台通訊門市也都有機會看到她為品牌拍攝的主視覺，也淺嚐導演新滋味，對於Rina來說，今年不僅僅是運動賽場上的加油應援身分，更多的新身分讓她即將達成開心的里程碑！