快訊／高雄浴缸女屍命案緊急解剖　疑為溺斃！後腦驚見重擊痕跡

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

震驚社會的高雄浴缸女屍命案，經過檢察官複驗以及法醫解剖之後，發現死者疑為溺斃，後腦勺也有被重擊痕跡，法醫已採集死者血液，將進一步對血液進行藥物分析，是否有被下藥迷昏。

▲ 高雄女詭異陳屍商旅浴缸，母姊悲痛認屍頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地檢署襄閱主任檢察官表示：「檢察官會同法醫進行相驗，初步在死者身上並未發現致死性外傷，且死者男友涉案程度尚無法釐清，仍須核對相關證據，暫無法斷定死因及事件經過，其他均需再化驗觀察，待檢察官和法醫進一步細究釐清案情真相」。

▲高雄地檢署檢察官結束複驗之後，不發一語走進殯儀館辦公室 。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市三民區一家商旅昨(28日)發生命案，一名49歲方姓女子全裸趴在商旅浴缸內明顯死亡，警方將其46歲顏姓男友列關係人，全案朝情殺方向偵辦。檢警今日相驗。不過勘驗時，在方女頭部發現多處細微瘀青，疑生前遭玻璃物品撞擊，同時有窒息情況，不排除死後才被放進浴缸，製造意外死亡的跡象，警方認為案情不單純，往情殺方向偵辦。

初步勘驗結果發現，方女身體沒有明顯外傷，但是頭部有多處細微瘀青痕跡，疑生前曾遭被玻璃類物品撞擊所致，不排除為菸灰缸，或是被拉頭撞鏡子，但無法確定是否為死亡當天所受的傷，因此檢察官才會同法醫解剖複驗，並採集相關檢體進行化驗，了解方女生前是否遭人下藥。