　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄浴缸女屍命案緊急解剖　疑為溺斃！後腦驚見重擊痕跡

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

震驚社會的高雄浴缸女屍命案，經過檢察官複驗以及法醫解剖之後，發現死者疑為溺斃，後腦勺也有被重擊痕跡，法醫已採集死者血液，將進一步對血液進行藥物分析，是否有被下藥迷昏。

▲▼ 高雄女詭異陳屍商旅浴缸…相驗查死因　母姊悲痛認屍頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲ 高雄女詭異陳屍商旅浴缸，母姊悲痛認屍頻拭淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地檢署襄閱主任檢察官表示：「檢察官會同法醫進行相驗，初步在死者身上並未發現致死性外傷，且死者男友涉案程度尚無法釐清，仍須核對相關證據，暫無法斷定死因及事件經過，其他均需再化驗觀察，待檢察官和法醫進一步細究釐清案情真相」。

▲高雄地檢署檢察官結束複驗之後，不發一語走進殯儀館辦公室 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署檢察官結束複驗之後，不發一語走進殯儀館辦公室 。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄市三民區一家商旅昨(28日)發生命案，一名49歲方姓女子全裸趴在商旅浴缸內明顯死亡，警方將其46歲顏姓男友列關係人，全案朝情殺方向偵辦。檢警今日相驗。不過勘驗時，在方女頭部發現多處細微瘀青，疑生前遭玻璃物品撞擊，同時有窒息情況，不排除死後才被放進浴缸，製造意外死亡的跡象，警方認為案情不單純，往情殺方向偵辦。

初步勘驗結果發現，方女身體沒有明顯外傷，但是頭部有多處細微瘀青痕跡，疑生前曾遭被玻璃類物品撞擊所致，不排除為菸灰缸，或是被拉頭撞鏡子，但無法確定是否為死亡當天所受的傷，因此檢察官才會同法醫解剖複驗，並採集相關檢體進行化驗，了解方女生前是否遭人下藥。

ET快訊
快訊／「麟榤配」大逆轉　挺進南韓公開賽男雙8強
快訊／記者會驚見10天前的百萬發票　民眾黨回應了
周杰倫告網易！　二審又輸
陸委會發言人自爆：想買《黑神話：悟空》來玩一玩
救落水女兒溺斃　楊偉中逝世6年了！主播妻「悄傳2照」網鼻酸
快訊／台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁　相驗結果出爐
柯文哲親曝「木可」成立理由　坦言犯錯「整本帳簿只有李文宗看過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林士傑被槍殺！涉台南正副議長賄選一審無罪　二審公訴不受理

快訊／北市碧湖公園驚傳男子落水　警消救起命危送醫搶救

一早8點喝啤酒...台中男9hrs後被抓到酒駕　驚：不敢相信

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！檢曝：無外力介入

快訊／新北五股工人從鷹架上摔落　頭部重創命危搶救中

金門2F鐵皮加蓋火警！屋主外出幸運逃劫　臥室內一片焦黑畫面曝

快訊／高雄浴缸女屍命案緊急解剖　疑為溺斃！後腦驚見重擊痕跡

喊人妻寶貝！閨蜜挨告辯「同性好友正常社交」　法官不信判賠8萬

快訊／新北某大學女學生墜樓　無生命跡象送醫搶救

國1銅鑼段3意外8車連環撞　男衝對向車道「跳下邊坡」詭異畫面曝

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

林士傑被槍殺！涉台南正副議長賄選一審無罪　二審公訴不受理

快訊／北市碧湖公園驚傳男子落水　警消救起命危送醫搶救

一早8點喝啤酒...台中男9hrs後被抓到酒駕　驚：不敢相信

台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁…相驗結果出爐！檢曝：無外力介入

快訊／新北五股工人從鷹架上摔落　頭部重創命危搶救中

金門2F鐵皮加蓋火警！屋主外出幸運逃劫　臥室內一片焦黑畫面曝

快訊／高雄浴缸女屍命案緊急解剖　疑為溺斃！後腦驚見重擊痕跡

喊人妻寶貝！閨蜜挨告辯「同性好友正常社交」　法官不信判賠8萬

快訊／新北某大學女學生墜樓　無生命跡象送醫搶救

國1銅鑼段3意外8車連環撞　男衝對向車道「跳下邊坡」詭異畫面曝

新青安帶動房市量能　專家：2027後剛需將快速衰退

先探／特化概念股在漲什麼題材？

先探／債券ＥＴＦ迎來投資甜蜜點

「最美妲己」溫碧霞逛街穿超辣！　58歲真實身材全被拍

目睹墾丁綠蠵龜媽媽「上岸產卵」　志工直呼感動：遇到這麼美的事

相隔2年重回職籃舞台　王皓吉內心不再有「小劇場」

姓名有「中秋月餅」9字任1字　免費玩日式主題園區！一人省300元

執行署嘉義分署反毒打詐保護週宣導　結合小農小商特賣

中榮破解「思覺失調症」大腦之謎　診斷「精準化」有助司法鑑定

林士傑被槍殺！涉台南正副議長賄選一審無罪　二審公訴不受理

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

台中男童當街虐狗！警找到孩童父母了

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

即／高雄情殺！女陳屍商旅浴缸　男友逃新竹落網

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄浴缸女屍命案　死者妹痛揭惡男友恐怖行徑

女喪命浴缸大逆轉　3滴血+詭異趴姿成關鍵

即／鶯歌15歲少年驚傳墜樓...送醫搶救中

老翁名下剩2652骨灰塔位　執行署拍賣

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

更多熱門

相關新聞

「最仙團長」Rina赴美1個月　深V照搶先曝　

「最仙團長」Rina赴美1個月　深V照搶先曝　

有「最仙團長」封號的職籃職棒雙棲團長「Rina」謝艾娜，已經是職籃職棒甚至是中華隊加油團首位女團長的她，即將要有新身分曝光！據了解她將成為美國3C配件大廠台灣品牌大使，接下來還會參加品牌代言活動，並一口氣推出個人首張實體音樂專輯、辦演唱會，一路忙到年底。

「不二糕餅」夢時代開賣！千盒10分鐘售罄

「不二糕餅」夢時代開賣！千盒10分鐘售罄

健保編27億補助思覺失調症　使用率僅2成

健保編27億補助思覺失調症　使用率僅2成

女詭趴浴缸喪命　高大成：被餵藥撞牆亡

女詭趴浴缸喪命　高大成：被餵藥撞牆亡

大車轉彎近百籃「空酒瓶噴飛」　滿地碎片畫面曝

大車轉彎近百籃「空酒瓶噴飛」　滿地碎片畫面曝

關鍵字：

高雄三民一商旅情殺浴缸

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

全台西北雨！　今明下最大

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面