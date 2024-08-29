「不二糕餅」夢時代開賣！千盒10分鐘秒售罄　彰化人遠衝高雄買

記者許宥孺／高雄報導

台中排隊名店「不二糕餅」今(29日)在高雄夢時代舉辦快閃櫃，業者首日準備1000盒，每人每次限購5盒，開賣10分鐘就搶購一空。業者透露，有消費者早上7點就來排隊，還有彰化人專程下來搶購，感受到南部鄉親滿滿的熱情。

▲台中蛋黃酥名店「不二糕餅」到夢時代快閃。（圖／記者許宥孺翻攝）

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傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由該店第三代在台中開設的店舖，據悉不二糕餅的材料均與不二坊來源相同，內餡較不二坊清爽、外皮口感較為濕潤，也獲得許多網友推崇。

▲不二糕餅。（圖／記者許宥孺翻攝）

「不二糕餅」這次是首度在高雄夢時代推出快閃，即日起至9月16日在夢時代B1綠區，除了有人氣經典蛋黃酥禮盒，還有茶蛋組禮盒，每人每次不限品項限購5盒，每日由台中門店新鮮直送，數量有限，售完為止。

今日開賣第一天，櫃上就擠爆滿滿人潮，業者表示，有民眾早上7點就來排隊，就是為了要買到知名蛋黃酥，還有彰化人在中部買不到，特地到高雄來買，直呼：「南部鄉親好熱情！」首日開店10分鐘內，1000盒秒售罄。

▲▼民眾一大早排隊搶購蛋黃酥。（圖／記者許宥孺翻攝）

夢時代表示，「不二糕餅」為期19天的中秋快閃活動，每日開店前一小時(週一至週五10:00、週六至週日9:30)，將在1F東空橋旁的幸福廣場統一發放號碼牌，至營業時間再引導民眾至B1櫃位的等待動線，依序結帳、取貨。