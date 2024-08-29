「10年努力一定有什麼問題」　柯文哲信心喊話：絕不會因一人政黨結束

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金帳務申報爭議，民眾黨29日召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」。會中，柯文哲宣布請假三個月反省，對於黨內跟支持者都希望不要請假，擔心民眾黨群龍無首。柯文哲表示，自己站在黨主席位置也不方便大家調查，還是希望可以下來一下。柯也信心喊話，他強調，台灣民眾黨從一人政黨出發，但絕不會因為一人政黨結束。

▲ 柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲於下午記者會中鞠躬道歉，表示因為種種錯誤，自己已經思考要向黨請假3個月，自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨，給支持者一個願景跟繼續前進的力量」。

而在媒體提問環節，有媒體詢問會不會擔心群龍無首？柯文哲表示，民眾黨已經有初步調查結果，但還是要接受黨內中評會、外部第三方審查，自己站在黨主席位置也不方便大家調查，還是希望可以下來一下，讓他們做比較公正、沒有壓力的調查。

柯文哲坦言，自己也要思考，十年來的努力一定有什麼地方出問題，需要一點時間反省。柯也信心喊話，台灣民眾黨從一人政黨出發，但絕不會因為一人政黨結束，對整個黨的能量有信心。

柯文哲語畢，現場黨公職、支持者都鼓掌聲援，也有不少柯粉喊話「阿北加油」、「繼續堅持下去」。

至於黨主席代理人選，民眾黨秘書長周榆修表示，依照台灣民眾黨章程，中央黨部作為幕僚單位會盡快邀集中央委員、評議委員盡速會商、做下一步決定。