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蘋果看好iPhone 16新機將大賣　要求供應鏈「增加10%零組件」

▲市場期待蘋果iPhone 16全系列機種具備「Apple Intelligence」的AI功能。圖為iPhone 15 Pro。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）即將於台灣時間9月10日發表具備AI功能的iPhone 16系列新機，根據供應鏈消息，這次蘋果看好iPhone 16系列將大受歡迎，因此已要求供應商準備8,800萬至9,000萬支手機的零組件，較iPhone 15系列初始訂單要增加10%。

市場期待今年蘋果iPhone 16全系列機種將全數採用A18 Pro晶片，並具備「Apple Intelligence」的AI功能，成為第一款以AI為考量的蘋果手機。對於此次買氣，蘋果相關零組件供應鏈指出，目前已經收到超過9,000萬支手機的訂單，較去年增加10%幅度，意味著蘋果看好會大賣。

▲蘋果看好今年iPhone 16系列手機買氣，但能否在中國市場和華為手機競爭，仍成為供應鏈的考量。（圖／路透）

不過另據《日經》報導，也有部分零組件供應商表示，雖然收到超過9,000萬支手機訂單，但因蘋果公司往往會先下較高數量的訂單，然後在iPhone新產品上市後再調整數量，尤其近年來中國市場表現不濟，華為的回歸更讓蘋果難以打入中國市場，因此對手機訂單仍抱持謹慎態度。

此外，就現階段而言，仍不清楚蘋果AI智慧服務「Apple Intelligence」將如何在中國運作，目前蘋果也沒有和任何一家AI軟體商合作；另像是OpenAI運作的ChatGPT雖然已經開放給許多國家使用，但服務範圍也沒有涵蓋中國——這意思是，iPhone如果要在中國市場成為全新的銷售亮點，就要展開AI服務來吸引消費者買單，蘋果公司勢必要和中國廠商合作。

整體而言，蘋果供應鏈仍預期全年iPhone出貨量持平，因為2023年之所以賣得較好，是因為2022年COVID-19疫情被迫暫停的消費動能延遲到2023年上半年。外資法人也持有兩樣態度，一種是樂觀看待iPhone 16系列帶動AI手機新戰場；另一種則認為今年AI手機還不會有突破性發展，要等明年才會看見更成熟的AI生態系統。

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