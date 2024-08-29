談中國車企內捲　小鵬汽車董事長：持續2至3年

▲小鵬汽車董事長何小鵬。（圖／CFP）

文／中央社

中國電動車市場內捲競爭，小鵬汽車董事長何小鵬預估，這一「比較血腥」的競爭起碼會持續到2026年、2027年，未來2年燃油車價格的下滑會比今年更加猛烈與快速，因為還有降價的空間。

第一財經報導，小鵬近期一輛售價為人民幣11.9萬元（下同，約新台幣54萬）的電動車正式上市，這一便宜的價格低於外界本來預期的13萬元，也是現今小鵬整車產品中售價最低的產品。

儘管售價較低，何小鵬指出，小鵬汽車的所有定價策略最終都要實現合理利潤。

除此之外，何小鵬也談及人工智慧（AI）的發展如何影響車企。他認為，隨著AI大模型時代到來，未來10年中國汽車主流品牌或只剩7家，年銷100萬輛將成為AI汽車決賽入場券。

何小鵬也預估，未來小鵬汽車的一半銷量將來自海外。經營海外市場需要長期主義與當地共贏，除了智慧化外，還需要將能量管理等帶往當地。

今年以來，中國車企過度競爭的內捲聲浪時有所聞。中國吉利汽車董事長李書福6月就表示，中國汽車工業內捲程度全球第一，結果恐發生偷工減料。

不過，中國電動車龍頭比亞迪董事長王傳福對此認為，「捲」是一種競爭，是市場競爭的本質。