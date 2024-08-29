陸千年古城挖出巨型石龜　「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

▲湖南千年古城武岡挖出石龜。（圖／翻攝大皖新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南武岡攀龍橋一處施工路段昨（28）日挖出一隻數千斤的石龜。由於當地有一個古老的傳說稱，「五龍不出城，三龜守城門。」而近年也曾挖出過一隻石龜，隨著第二隻石龜被挖出，也讓當地的這個傳說更添些許神秘色彩。

▲武岡有著「五龍不出城，三龜守城門」的民間傳說。（圖／翻攝大皖新聞）

《大皖新聞》報導，武岡是一座千年古城，早在5000多年前的新石器時代，這裡便有了先民繁衍生息的足跡。當地商戶表示，當地一共有三個石頭烏龜，「很多年前有過一個（石頭）烏龜，現在又找出來第二個。」

據了解，古城武岡有著兩個民間傳說，其中的「三龜守城門」指的是在武岡建新城時，當地知府在城內的東門、老南門及鰲山街各有一隻雕刻得栩栩如生的巨大石頭烏龜，用以鎮守城門。最先「現身」的石龜目前被安置在當地的文廟內，第二隻石龜初步判斷有數百年的歷史，後續仍待專家研究。

▲武岡城內的「興龍橋」。（圖／翻攝微博）



至於「五龍不出城」指的是五座以「龍」字命名的古橋，相傳是由朱元璋第18兒珉王朱楩所建。朱楩被封在武岡時，曾大興土木，修建王城，加固城牆，想著現有朝一日能登上皇帝寶座，因此，首座「興龍橋」應此而生。

其後的「攀龍」、「游龍」（已拆除）、「鑲龍」及「化龍」橋，代表著朱楩當皇帝的夢，逐漸破碎，而他的子嗣們，希望能離開這封地，卻都屢次遭拒，因此，當地居民便流傳下「五龍不出城」的傳說俗諺，在當地廣為流傳。