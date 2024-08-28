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花蓮忠烈祠翻新修建！　打造兼具歷史、自然景觀休閒空間

▲▼縣長徐榛蔚前往視察，要求相關單位依視察結果進行評估改善全力優化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚前往視察，要求相關單位依視察結果進行評估改善全力優化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣忠烈祠近年來遭受風災及震災影響，導致相關建築設施加速老化，花蓮縣政府配合美崙山公園改善計畫做整體翻新，縣長徐榛蔚26日傍晚在民政處長明良臻等人的陪同下特地前往視察，並責成相關單位依視察結果進行評估改善，全力優化場域工作。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察，要求相關單位依視察結果進行評估改善全力優化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

近年來受到環境變遷劇烈，暴雨及烈日天氣交替，又遭遇風災及震災，加快忠烈祠老化速度，部分設施及周邊環境亟待更新修繕。花蓮縣政府擬透過此次規劃，配合美崙山公園改善計畫做整體翻新，期忠烈祠能成為兼具歷史文化、自然生態、休閒遊憩等多重功能的複合型空間，為花蓮市注入新的活力，也為市民帶來更多元的休閒選擇。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察，要求相關單位依視察結果進行評估改善全力優化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚首先關心受凱米颱風所吹斷的樹枝的修剪移除狀況，強調樹木健康及修剪的重要性，以減少樹木管理不當引發的公安意外；對於前方管理室因地震而產生龜裂及受損的部分，建議未來可重建活化作為導覽室使用；另外，也指示民政處增列導覽立牌及指標，並改善步道坡度及周邊雜草，增加植栽的美化，改善忠烈祠周遭環境。

▲▼縣長徐榛蔚前往視察，要求相關單位依視察結果進行評估改善全力優化。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民政處指出，計畫工程經整體翻新之後，除將展現花蓮縣忠烈祠既莊嚴神聖而又輕柔華美的不同面貌，並優化忠烈祠周邊環境，友善相關設施及步道，符合健身安全等設施，結合鄰近美崙山公園資源，使其符合縣民運動與遊憩所需，打造花蓮新亮點，提升觀光吸引力。

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關鍵字：

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