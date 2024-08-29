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蘇利文訪中強調「台海和平穩定重要性」　白宮：拜習將通話

▲▼ 美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅。（圖／路透）

▲蘇利文會晤中共中央外辦主任王毅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本周出訪中國大陸，會晤中共中央外辦主任王毅與中共中央軍委副主席張又俠。白宮表示，蘇利文在這趟訪中行期間提及保持台海和平穩定的重要性，美中正籌備在數周內讓美國總統拜登與中國國家主席習近平進行通話。

美聯社等報導，這是蘇利文首度以國安顧問身分出訪中國大陸，這趟訪中行程旨在維持雙邊高層溝通順暢，穩定美中關係避免衝突。白宮透過聲明表示，美中將保持溝通管道暢通，包括計畫在未來數周內進行「領導人層級對話」。至於拜登在卸任之前是否會與習近平親自會面，現階段並無任何跡象。

依據白宮會面摘要，蘇利文與張又俠會晤期間，蘇利文強調美中雙方都有責任防止競爭演變為衝突或對抗，兩人對於過去這10個月的持續、定期溝通取得的進展表示認同，也計畫在近期舉行戰區指揮官電話會議。

除此之外，蘇利文也強調台海和平穩定的重要性，提及美國對南海自由航行權的承諾、對中國支持俄羅斯國防工業基礎表達關切、避免在網路空間誤判與情勢升級的必要，以及促成加薩停火人質協議的努力。

▼蘇利文與中共中央軍委副主席張又俠見面。（圖／路透）

▲▼ 美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出訪中國大陸，會晤中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透）

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