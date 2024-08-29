老翁偷吃小40歲繼女成癮！　「可樂摻毒」共謀殺妻

▲洛夫和繼女在可樂裡摻毒，共謀殺妻。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國印第安納州71歲男子洛夫（Alfred Ruf）為了和小三過幸福日子，試圖在妻子的可口可樂內下毒品與各種藥品，希望能毒死妻子；令人傻眼的是，小三竟然就是妻子的31歲女兒。洛夫坦承犯行，被依重傷害罪判4年徒刑。

綜合外電報導，洛夫26日坦承犯下重傷害罪行，而作為認罪協商的條件，謀殺罪名獲不起訴。

警方2022年到里奇蒙（Richmond）做居家訪視時，洛夫妻子麗莎（Lisa Bishop）告訴警方，她已經進出醫院多次，認為洛夫試圖殺害她。警方因此展開調查，但之後洛夫自己向妻子坦承犯行，原因是「覺得內疚」。

法庭文件指出，一瓶藥罐中裝有白色粉粒物質，麗莎告訴警方，那就是洛夫用來在她飲料中偷偷下的藥。麗莎還把一罐她喝完後切開的可樂罐，在罐底可以看到同樣的粉狀物質。

麗莎在醫院檢驗出體內含有古柯鹼、搖頭丸、苯二氮平類（安眠鎮靜藥物）等，但她否認自己有主動用毒。

事實上，麗莎在前一段婚姻生下一名女兒，該女兒今年已經31歲，卻瞞著麗莎搞上洛夫，而那些毒品與鎮靜類藥物，就是女兒提供給洛夫的，讓洛夫從2021年開始持續對麗莎下毒。

洛夫坦言，下毒的最終目的就是要殺死麗莎，劑量雖不足致命，卻能讓妻子沉睡超過10個小時，這段時間內，麗莎就會和朋友一起到家裡和他發生性關係，女兒更暗示可以賣掉房產外，母親還有一份保險很值錢。

警方之所以到洛夫家進行居家訪視，是因為他們家是出了名的家暴家庭，麗莎在被下毒的一年前，還曾開車把洛夫撞倒在地，並打到他渾身是血。