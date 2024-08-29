正妹癱瘓！遭前男友性侵「左眼失明」　人生逆轉變帕運射箭選手

▲美國射箭代表隊成員崔西奧托（Tracy Otto）2019年歷經癱瘓，遭前男友施暴性侵。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴黎帕運在法國當地28日舉行開幕式，選手們克服自身逆境登上世界競爭舞台。在美國選手之中，射箭代表隊成員崔西奧托（Tracy Otto）成為外界關注焦點，因為她2019年歷經癱瘓，被前男友毆打刺傷頸部、射傷左眼，接著遭性侵，左眼失明，在她重新學著認識自己的身體之後，在射箭領域找到人生新方向，再一次露出燦爛笑容。

BBC、Axios等報導，崔西奧托的人生在2019年出現極大轉變，前男友因為對她施暴，她決心分手，把前男友趕出家門，自家門鎖全數換掉，也認識新的對象。沒想到，分手才一個月左右，前男友持氣槍、刀、手銬闖進她家，當時她和新的對象正在家中睡覺。崔西奧托透露，「（前男友）當時說，他要殺了我們」。

▲崔西奧托左眼被前男友持氣槍射中，頸部也被刺傷，胸部以下癱瘓。（圖／翻攝自IG）

前男友朝崔西奧托揍了好幾下，接著持氣槍朝她的新對象臉部開了2槍、從背後捅了一刀，然後射中崔西奧托左眼、刺傷她的頸部，施以性侵。在這一切結束之後，前男友自行報案後落網，後來他在2023年被判關40年。

▲▼崔西奧托活下來之後並未放棄，透過射箭找到人生新的方向。（圖／翻攝自IG）

這一晚發生的事讓崔西奧托人生出現極大轉變，她胸部以下癱瘓，左眼也失明，再也無法出汗，成功活下來的她也必須重新學習認識自己的身體。在2021年3月，她一時興起嘗試射箭，第一次射箭就命中目標，也從此深陷射箭的魅力之中。

崔西奧托隨後參加比賽，一路晉級，並在今年成功取得參加巴黎帕運資格。

儘管她歷經遭施暴性侵、左眼失明、癱瘓等種種難關，但仍未選擇放棄，並在帕運賽前受訪表示，「不論情況如何，關鍵在於打出手上最好的牌，不管發生什麼事，你可以去做你想做的事」。