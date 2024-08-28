山東1天降雨量約「6508個大明湖」　民眾直呼：車都在水裡漂著

▲山東多地積水嚴重。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東氣象台27日消息指出，16市於26日6時至27日6時的平均降雨量為49.8毫米，折合水量約78.1億立方公尺，以大明湖120萬立方公尺的蓄水量來計算，山東僅1天就下了約6508個大明湖，多地在這場大雨後，最低氣溫降至20℃左右。

▲大明湖。（圖／翻攝自微博）

據《濟南時報》報導，濟南市防汛抗旱指揮部指出，全市10處雨量點超100毫米，13座水庫正在調洪，達到暴雨級別，超過50毫米的雨量點共103處，超過100毫米的雨量點共10處，達到大暴雨級別，最大降雨點萊蕪大王莊161毫米。

濟南市防汛抗旱指揮部還指出，今年以來累積降水量全市平均604.3毫米，比常年同期530.1毫米多74.2毫米，多14%；比去年同期565.9毫米多38.4毫米，多6.8%。

▲該名居民拍下，多輛車泡在積水中。（圖／翻攝自微博）

一名山東居民拍下，古城西門周遭淹水的景象，他直呼，「車都在水裡漂著。」畫面中，多輛車有一半的車身都浸泡在積水中。

報導指出，山東省受氣旋影響，白天多地風力仍較大，陸地大風藍色預警繼續生效，強降雨範圍明顯減少、強度減弱，預計魯中、魯南和半島地區有小雨局部中雨，其他地區天氣多雲轉晴；28日至29日天氣晴間多雲，白天氣溫回升。