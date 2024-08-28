她揪閨蜜「激戰71歲繼父」　美翁為愛昏頭！下藥毒殺妻子

▲魯夫承認與繼女及其閨蜜做愛，並且為此毒殺妻子。（圖／里奇蒙警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州一名71歲老翁，經常與繼女及繼女閨蜜「3人行」，發展為一段不倫關係。他為了迎娶繼女，竟然多次下藥毒殺妻子，還想要詐領太太的人壽保險金。

魯夫（Alfred W. Ruf）本月26日在韋恩郡法庭（Wayne County Court）承認，自己被繼女及繼女閨蜜說服，2021年9月及12月期間，在妻子的可樂裡下藥10多次，這是他與繼女私奔計畫的一部分。

魯夫宣稱，繼女與繼女閨蜜提供了古柯鹼、搖頭丸、安眠藥，每次下藥都會讓妻子昏迷大約13小時。在此期間，他會在家裡與2名年輕女子發生性關係。

法庭文件指出，「魯夫宣稱，他知道這些物質最終會殺害他的妻子……而且最終目的就是殺死她。」繼女「想要把媽媽除掉」，以領取母親的人壽保險金，還承諾「處理好媽媽」之後，就會嫁給繼父魯夫。

魯夫與繼女的恐怖計謀，直到2022年年初才曝光。當時魯夫妻子出現無法解釋的頭痛、暈眩、腹瀉等症狀，短短幾周內6度住院，她明明沒有自行服藥，藥檢結果卻呈現陽性，起了疑心之後，才在可樂罐底部發現白色殘留物，進而向警方通報。

警方拘捕魯夫時，也正在調查繼女與其閨蜜，但目前尚未逮捕其他人。而魯夫在承認加重攻擊構成死亡風險罪名後，被判4年有期徒刑，但因為認罪協商，已撤銷一項密謀謀殺指控。