「沒有柯文哲就沒民眾黨」！　張啓楷揭擴大會議內幕沒人要柯請辭　

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議連連，他將於今（29日）下午3時親自召開記者會一次說清楚講明白。對此，民眾黨立委張啓楷表示，昨天晚上的擴大會議，所有黨公職都在，重要的是沙盤推演記者會，說明查帳到哪，如果黨內都無法過關，怎麼讓外界接受？討論完大家都認為有機會止血。而柯文哲請假這件事，確實是由學者何景榮提出，但目前沒有人建議柯文哲請辭，外界只是順著這件事，討論辭職議題。

張啓楷於《POP撞新聞》表示，柯文哲從前天開始，做了很重要的決定，因為太多基層與小草都焦慮、失望、絕望，但還是有些人抱著期待，所以一定要給他們真相，並誠心道歉解決問題，所以柯文哲才會在昨天（28日）把各縣市的黨部主委，包括蔡壁如等人、還有之前批評他、批評民眾黨等聲量大的人找回來，傾聽他們在第一線碰到什麼問題。

張啓楷表示，昨晚會議更重要目的，是今天下午柯文哲將召開記者會，等於在會議前先預演一次，把政治獻金、商辦等爭議，一方面與這群人討論、一方面說明查帳到哪、該怎麼做，如果黨內都無法過關，那今天要怎麼讓大家接受？

張啓楷認為，小草跟支持者都認為，民眾黨有能力解決問題，但為什麼到現在都沒有解決？他也質疑柯文哲，第一次選市長時MG149這麼複雜的爭議都可以解決，為什麼現在不能解決？如果要馬上止血，只分兩個部分，弄清真相跟政治責任，但目前都沒有處理。

張啓楷說，因此昨晚的會議，幾乎所有黨公職都在，包含中央委員、中評委、各縣市黨部主委、8位立法委員都在，這兩三天如此密集開會，就是為了今天下午的記者會，已經定調「一次講清楚」，而且是要讓記者問到飽。

張啓楷透露，討論完後，大家都認為很有機會可以止血，雖然不見得百分之百，因為傷口真的燒太久了，但至少可以處理爭議百分之六十，但後續也要看黨的改革有沒有做好，小草要的已經不只是真相，還有未來民眾黨何去何從。

張啓楷提到，政治責任是一定有人要負的，當然有各式各樣的承擔方式，下台、改革都是種方式，自己初步了解，有人提出「柯文哲請假暫別黨主席」這件事，而這個人就是曾代表民眾黨參選中山大同的何景榮，但他就像多數小草一樣，基於好意，希望民眾黨能重新站起來，但目前沒有人建議柯文哲請辭，只是外界順著這件事，討論這個議題。

張啓楷說，而且不只傳出這個消息，還有柯文哲自請送中評會，但昨晚有三、四位中評委發言，談論到第一線碰到的問題、對支持者不捨，更要柯文哲誠心面對問題，但也可以聽到他們對柯文哲非常非常支持，有人更直接講「沒有柯文哲，怎麼會有民眾黨」，所以柯文哲暫時請辭、送中評會這些事情，都不是當務之急，最重要的就是下午的記者會，如果解釋好，就能畫下句點。

特別的是，張啓楷提到，京華城這個案子，柯認為「自己禁得起考驗，歡迎來約談」，知道檢調一定會約談。現在最新進度，就是兩位關鍵人士遭到聲押，所以外界怎麼猜都沒有用，約談柯文哲成了定局，但柯文哲對自己有信心會沒事，做好被約談的準備。

▼民眾黨立委張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）