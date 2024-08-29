「不信柯文哲與沈慶京無對價關係」　趙少康：柯被收押風險很高

▲趙少康不信柯文哲跟沈慶京之間無任何關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前台北市長柯文哲任內京華城土地容積率遭疑圖利，檢廉昨日帶回國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人至台北地檢署應訊；台北地檢署今（29日）清晨以有逃亡之虞，向法院聲押應曉薇。前中廣董長趙少康受訪時指出，既然京華城案關鍵人物、柯文哲任內的前副市長彭振聲也被約了，還被限制出海、限制住居，沈慶京、應曉薇也被聲押，「柯文哲的風險蠻大的」。

趙少康指出，沈慶京說郝市府與柯市府都有官員透過律師去索賄，那就公布是誰！媒體報導，應曉薇涉嫌收了威京集團慶千萬元「公關費」，才去召開公聽會等，沈慶京就交代清楚，應曉薇的錢是哪裡來的？

趙少康續指，這個案子一般人就看就知道有問題，郝龍斌時期固守了8年的392％容積率，到柯文哲時期就變560％，甚至到840％，這中間郝龍斌就沒有監委的壓力嗎？應曉薇就沒給郝龍斌壓力嗎？議員施壓，市長可以不聽啊！那為什麼郝龍斌能堅守，柯文哲不能？

趙少康分析，現在沈慶京和應曉薇都被聲押，那接下來是誰？彭振聲、沈慶京等人都被約談後，接下來理論上就該約談柯文哲才對。

「至於柯文哲會不會被收押，不知道！」趙少康說，就看柯文哲跟沈慶京之間到底有沒有關係？還是柯文哲跟沈慶京沒有關係，純粹是應曉薇施壓？「我是不相信啦！」

至於柯文哲是否會成為第一個被法院收押的黨主席？趙少康認為，柯文哲有沒有去干涉都市審議委員？柯文哲有沒有去陶朱隱園？和沈慶京有沒有對價關係？這次選舉柯文哲有很多匿名捐款，其中有沒有財團捐的？這都要查清楚，「柯文哲，我現在看來，風險滿高的！」

