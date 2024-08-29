幕後／「木可2約」成柯文哲請假止血關鍵　違背眾人智慧超越個人

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，除了政治獻金案之外，還有4300萬選舉補助款買房問題；柯文哲29日公布2份與木可公司的合約，宣告暫時請假3個月黨主席職務，自請中評會調查。知情人士透露，這2份與木可的合約，知情的黨內幕僚並不多，因此當善後小組發現之後，就開始陸續有人諫言「要負起政治責任」，柯當下沒馬上同意，直至本週才決定「止血」，正視自己又違背了「眾人智慧超越個人智慧」核心價值。

柯文哲29日下午3時進行「總統大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」，但由於查帳細節繁瑣，外界已不再特別關心進度，全案目光焦點擺在與木可公司之間的金流。記者會中也說明，其實競辦不只給了木可公司1300萬授權金，而是1500萬元，當時財務長李文宗聲稱是「小物處理的倉儲費、作業費」，但仍有諸多疑點，包括找木可公司作小物，倉儲與作業費本應是木可自行吸收，為何還要付高額費用？

這時黨內才開始去調查與木可之間的合約，隨即得知有一份「授權委託作業管理合約書」，其中內容是「乙方（競總）提撥營業總額之不高於10％予甲方（木可）作為授權之費用」。

但這時卻發生競總與木可理解落差，競總製作小物成本是1399萬元，按照契約應是成本1399萬元的10％，意指139.9萬元可提供木可做為授權管理費；但木可認為是全部第三方平台上的金額，也就是競總靠「抖內換小物」募到1.5億元的10％，意指1500萬元，而李文宗就這樣「左手轉右手」轉給了木可公司，其負責人為胞妹李文娟。

簡單來說，木可主張捐款換小物產生的募款總額10%，但競總主張小物總值10%為作業管理費，所以未來善後小組將扣掉成本後，向木可追討爭議款項1360萬元。

不過，競總使用柯文哲的肖像權，理論上應該是「免費」，柯文哲卻未與多位黨內幕僚一同商討，逕行先向木可公司簽約，導致競總成為「下游廠商」，才引發這一系列爭議。據了解，當善後小組得知此爭議合約後，自上週起陸續向柯文哲直白諫言，認為柯文哲需要負起相當程度的政治責任，包括請辭、請假、自請調查等討論都有。

黨內人士表示，柯文哲當時並沒有給出答案，畢竟後續牽動的政治效應、政黨發展都要考量，畢竟柯文哲與民眾黨命運高度關聯、休戚與共，因此直到本週柯文哲才決定要「止血」，正視自己又違背了過去常常說的「應該相信制度而非相信個人」、「眾人智慧超越個人智慧」等核心價值，選擇請假3個月暫停參與黨務、自請中評會調查、深切反省等作為。