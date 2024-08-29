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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲沒違法卻不主動公開？　黃揚明評記者會：說什麼都太慢了

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，民眾黨29日召開澄清記者會，支出漏報、短報共340筆1937萬5409元，會中公布2份與木可公司的爭議合約，柯文哲表示向黨請假3個月，申請調查，「個人也要好好反省，還能不能帶領民眾黨」。對此，媒體人黃揚明表示，如果8月中旬事件發生，就說清楚，那可能還有救，等現在檢調查出，比較像危機處理說詞而已。「天下武功，唯快不破」，現在已經是風波爆發第20天，說什麼，都太慢了。

黃揚明於臉書表示，最新消息，柯文哲宣布向民眾黨，請假黨主席職務3個月，自請調查。一個總統候選人因為授權肖像權給特定公司，結果自己選總統時，還得由競總付錢給這家特定公司，且特定公司的負責人是競總財務長的親人，這種結構實在「很溫馨」。

黃揚明認為，如果8月中旬前事件發生時，就說清楚木可支付給柯文哲450萬元的授權金會捐給黨務使用，那可能還有救。等到現在被檢調查出，才這樣說，比較像是危機處理的說詞而已。

最後，黃揚明強調，同樣的，買商辦這件事沒有違法的問題，但為什麼不先主動公開？「天下武功，唯快不破」，危機處理反應越快，才能把危機化為轉機。現在已經是政治獻金風波爆發的第20天，現在說什麼，都太慢了。

▼柯文哲總統大選政治獻金釋疑記者會資料。（圖／民眾黨提供）

▲▼柯文哲總統大選政治獻金釋疑記者會資料。（圖／民眾黨提供）

▲▼柯文哲總統大選政治獻金釋疑記者會資料。（圖／民眾黨提供）

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