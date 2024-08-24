蘋果新品發表會「可能時間」曝光！科技作家爆料：有新款AirPods

▲近期網上瘋傳疑似蘋果新品發布會的邀請函。（圖／翻攝自X／@MajinBuOfficial）

文／CTWANT

目前時序已經進入8月下旬，這也代表著蘋果秋季新品發表會也即將登場。《彭博社》科技專欄線作家古爾曼（Mark Gurman）也爆料表示，這次的秋季新品發表會將在9月10日登場，屆時將會推出iPhone 16和iPhone 16 Pro機型，以及新的AirPods和Apple Watch。

根據《9to5mac》報導指出，雖然蘋果尚未公布正式日期，但根據以往慣例，蘋果通常會在9月的第二個星期二舉辦新品發表會，因此9月10日就是今年度新品發表會的可能性很高。

報導中也提到，即將登場的iPhone 16系列，其外觀與前一代iPhone 15大致相同，但會在手機側邊新增一個名為「拍攝按鈕」的電容按鈕，主要用於快速拍攝照片和影片。除此之外，內部也會搭載全新的A18處理器，這款處理器將提升AI功能的處理能力。而在iPhone 16 Pro和Pro Max的螢幕尺寸將有所增加，分別達到約6.3英寸和6.9英寸。

古爾曼也在文章中提到，這次Apple Watch Series 10也會在發表會中亮相，預計會配備更大的顯示螢幕，甚至可能達到與Apple Watch Ultra相似的尺寸，手錶的機殼也將變得更薄，是近年來Apple Watch的一次重大更新。

另外在這次發表會上，新版AirPods也會登場，蘋果會在入門款AirPods中新增兩個新型號，並加入降噪功能。

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