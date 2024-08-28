蘋果罕見裁員！數位服務部門「砍上百人」　2團隊影響最大

▲ 蘋果裁撤數位服務部門上百名員工。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）傳出罕見裁員，據報在數位服務部門裁撤包括工程師在內的上百名員工，電子書軟體Apple Books和Apple Bookstore團隊影響最大。

《彭博》援引知情人士說法披露，蘋果27日通知受影響的員工，他們隸屬高級副總裁克尤（Eddy Cue）領導的數位務部門不同團隊。由於這波裁員並未公開，知情人士要求匿名。

此次被裁撤的包括工程人員，其中人數最多的是Apple Books及Apple Bookstore營運團隊，其他包括新聞應用程式Apple News團隊也受到影響。

報導指出，Apple Books不再是蘋果優先考量的業務，不過未來仍有望推出新功能；至於Apple News，裁員並不代表重要性下降。

蘋果一名代表拒絕對裁員消息發表評論。目前不清楚蘋果服務部門有多少員工，據該最新年度報告，截至去年9月30日全公司共有16.1萬名全職員工。

蘋果持續重組團隊及調整工作重點，包括轉向人工智慧（AI）。儘管裁員並不常見，不過該公司今年稍早才終止自動駕駛汽車計畫及微型LED顯示螢幕生產項目，解雇數百名員工。