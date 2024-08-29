LIVE／公開木可2離奇合約　柯文哲親開記者會！宣布請假暫別黨主席

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，除了政治獻金案之外，還發生4300萬選舉補助款買房問題，以及京華城案的負責人沈慶京、台北市議員應曉薇遭聲押禁見。柯文哲29日下午親自主持政治獻金說明記者會，據了解，將於會中公布2份與木可公司的合約，由於內容將造成社會觀感不佳，因此要宣告暫時請假黨主席職務，自請中評會調查，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民眾黨29日下午3時將進行「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會」，不同於前2次記者會陣仗，此次是由柯文哲本人親自出馬，以及時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修。

據了解，此記者會陣仗龐大，且內容也相當複雜，首先將說明最新查帳進度，包括會計師端木正最終一共有340筆漏報與誤報，因此有近1900多萬元自行調節，以及說明外界質疑政治獻金對不上的問題。

▲柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

此外，最複雜就是與木可公司之間的合約。據了解，會中將公布柯文哲與木可公司簽了2份合約，其一是授權肖像權給木可公司，因此木可公司回流450萬左右費用給柯；另一份則是最為爭議的合約，柯文哲除了授權肖像給木可外，卻又讓木可公司跟柯自己的競選辦公室簽授權合約，造成理論上應免費使用柯肖像權的競辦，竟成為木可的「下游廠商」，還得給木可公司營業總額的十分之一。

由於2份合約爭議過大，柯文哲必須負起政治責任，據了解，柯文哲將於會議中宣布請假黨主席職務，並自請中評會調查，也能讓柯文哲專心面對政治獻金風暴與京華城案。不過，由於28日晚間黨公職擴大會議已經宣布要請假黨主席職務，且黨公職多數積極慰留，柯文哲下一步如何處理，備受關注。

根據民眾黨黨規第16條規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理，如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。據了解，目前中央委員當中呼聲最高的人選，分別就是立委黃國昌與漢王洲際飯店總裁林富男。