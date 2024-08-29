讚陳世凱是「好人才」　吳思瑤：過去爭取大台中交通建設不遺餘力

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院發言人陳世凱接任交通部長，由於其無交通專業背景，此人事一出也引來外界質疑。民進黨團幹事長吳思瑤表示，陳世凱是不可多得的好人才，他過去擔任地方民意代表爭取大台中地區非常多的交通建設，不遺餘力，而他擔任行政院發言人的期間，對於跨部會的重大政策多所參與，對於國家希望工程，很多的國家發展願景，也都應當能夠來明確掌握相關的方向，所以給他很大的祝福。

吳思瑤說，陳世凱長期在政治工作領域，從幕僚到民意代表，以及在這次的選戰當中，都扮演非常吃重的角色，他個人在論述上非常的堅定，那在發言人的舞台上，大家都肯定他的表現。

吳思瑤指出，陳世凱過去擔任地方民意代表，他爭取大台中地區交通建設不遺餘力，他擔任這個行政院發言人的期間，對於跨部會的重大政策，他都是多所參與，也都有相當的掌握，在整個競選期間，他擔任總統競選辦公室的發言人，對於國家希望工程，很多的國家發展願景，陳世凱都是第一線來做論述的，所以他應當能夠來明確掌握相關的國家重大政策發展的方向，所以給他很大的祝福，也有無限的期待。

不過，吳思瑤也提到，新的會期即將要開議，交通部是一個大的部會，陳世凱出任交通部長，那他要趕快來加緊腳步，把功課做好，把政策熟悉，趕緊來熟悉行政立法的工作，把交通部門的重要預算法案趕快來進入狀況，趕快上手。