　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

▲行政院長卓榮泰主持行動創新AI內閣執政101記者會會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

近來房市受到新青安等政策影響出現明顯波動，中央銀行上週緊急宣布，國銀須於9月6日前提出改善方案，此舉被市場解讀為限貸令，恐波及真正有需求的民眾。對此，行政院長卓榮泰29日於院會中表示，「政府不會有限貸令」，政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足一般民眾正常的資金需求；卓強調，「金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益」。

針對近期民眾對於房貸議題有相當多的討論，行政院發言人陳世凱說，院長卓榮泰在昨日記者會已經清楚表示，「政府不會有限貸令」，近期中央銀行對市場穩定安全機制預先做了努力，希望大家在更安全的準備中，因應民眾的需要，讓正常的金融行為依序進行。

陳世凱轉述，院長於院會中再次重申，「政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足到一般民眾正常的資金需求」。

陳世凱說，院長強調，台灣的金融市場體質相當不錯，而金融監督管理的目的是為了維持市場秩序跟穩定，「金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益」，希望業者能在政策的原意下，提升營運的體質，以利台灣未來的經濟發展，也希望人民知道，政府維繫金融市場安全穩定秩序的用心。
 

ET快訊
日本藥品違規網站！買「EVE、大正」被查到恐關7年
快訊／等待裝義肢　台中40歲男猝死
快訊／資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」
柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付？
高雄女詭異陳屍浴缸　母姊悲痛認屍頻拭淚
應曉薇異常金流逾4000萬！　成檢方聲押關鍵
陳世凱將接交通部長！　謝子涵暫代政院發言人
應曉薇、沈慶京「搭同班機」舊照被挖！　高嘉瑜：果然一路人
台南3律師淪詐團！　1收押2交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

讚陳世凱是「好人才」　吳思瑤：過去爭取大台中交通建設不遺餘力

重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

憑白給了上百億！高嘉瑜3問柯文哲　仍避談京華城：到底怕什麼？

陳世凱將接任交通部長！　藍委諷：王義川都比陳有經驗

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

讚陳世凱是「好人才」　吳思瑤：過去爭取大台中交通建設不遺餘力

重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

木可匯400萬給柯文哲　簡舒培揭「三位一體」：不是說沒進私人口袋？

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

憑白給了上百億！高嘉瑜3問柯文哲　仍避談京華城：到底怕什麼？

陳世凱將接任交通部長！　藍委諷：王義川都比陳有經驗

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

台股達多元上市里程碑　星宇航空百億累積虧損仍是市場觀望重點

空服員工作好夢幻？過來人揭「辛酸內幕」　連裹屍袋都要會

南消三大辦理工廠火災搶救實地踏勘　強化救災應變能力

台劇《影后》確定11月上線！謝盈萱曝楊謹華「私下真實面」超反差

請離開東京！日本擬補助13萬　鼓勵「這些女性」下鄉

陳世凱將任交通部長　洪孟楷質疑：他的專業在哪？

趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

批陳世凱交通背景「超外行」　王鴻薇：國家發展被賴清德當兒戲

北市大安區酒店遭砸！10多人持甩棍狂敲畫面曝　黑絲短裙妹嚇壞

評柯文哲「從蘇乞兒演到方唐鏡」　名嘴：最可憐的是相信他的支持者

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

柯文哲被爆收400萬授權金　名嘴吐槽

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

木可匯400多萬到柯文哲戶頭？　吳怡萱：都有依合約進行

李孟諺爆婚外情請辭　行政院發言人陳世凱有望接任交通部長

郝、柯市府遭爆官員索賄！律師：恐判無期徒刑

傳4300萬商辦信託　柯：記者會說明

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

童子賢：核電不是敵人 是綠能可以合作盟友

木可400萬「肖像使用權」給柯文哲　吳崢分析金流：洗一輪後中飽私囊

柯文哲4300萬商辦捐民眾黨？　張啓楷曝建議：一定落實給小草使用

新北市政府小內閣異動！　3新任局長9/1生效

卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

更多熱門

相關新聞

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

陳世凱接交通部長　綠委讚是適合人選：還有很多要學習

交通部長李孟諺因婚外情下台，新任交通部長則由行政院發言人陳世凱接任，引來各界質疑無專業背景。民進黨立委許智傑表示，陳世凱年輕有活力，也是適合人選，但交通部份要花更多時間了解相關專業，他給予鼓勵，希望他把角色做好。

「大黑馬」陳世凱將接任交通部長　他曝兩優勢：賴清德一些意志要執行

「大黑馬」陳世凱將接任交通部長　他曝兩優勢：賴清德一些意志要執行

柯建銘指政治環境不同　黨團開大門走大路「未來可能合作」

柯建銘指政治環境不同　黨團開大門走大路「未來可能合作」

賴清德：「行動101」解決國內中長期課題　面對挑戰「不能單兵作戰」

賴清德：「行動101」解決國內中長期課題　面對挑戰「不能單兵作戰」

行政院拍板2840億潛艦國造　柯志恩轟：一口氣編14年計畫急什麼？

行政院拍板2840億潛艦國造　柯志恩轟：一口氣編14年計畫急什麼？

關鍵字：

卓榮泰行政院

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面