重申沒有限貸令　卓榮泰：政府會滿足一般民眾正常的資金需求

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

近來房市受到新青安等政策影響出現明顯波動，中央銀行上週緊急宣布，國銀須於9月6日前提出改善方案，此舉被市場解讀為限貸令，恐波及真正有需求的民眾。對此，行政院長卓榮泰29日於院會中表示，「政府不會有限貸令」，政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足一般民眾正常的資金需求；卓強調，「金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益」。

針對近期民眾對於房貸議題有相當多的討論，行政院發言人陳世凱說，院長卓榮泰在昨日記者會已經清楚表示，「政府不會有限貸令」，近期中央銀行對市場穩定安全機制預先做了努力，希望大家在更安全的準備中，因應民眾的需要，讓正常的金融行為依序進行。

陳世凱轉述，院長於院會中再次重申，「政府會顧及民眾的權益不受影響，會滿足到一般民眾正常的資金需求」。

陳世凱說，院長強調，台灣的金融市場體質相當不錯，而金融監督管理的目的是為了維持市場秩序跟穩定，「金融監督管理措施的制定，一定要符合社會大眾的權益」，希望業者能在政策的原意下，提升營運的體質，以利台灣未來的經濟發展，也希望人民知道，政府維繫金融市場安全穩定秩序的用心。

