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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大黑馬」陳世凱將接任交通部長　他曝兩優勢：賴清德一些意志要執行

▲▼發言人陳世凱出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

交通部前部長李孟諺先前爆出婚外情醜聞病請辭，新任交通部長將由行政院發言人陳世凱接任，傳出今（29日）就將宣布該人事。民進黨發言人卓冠廷表示，這顯示出賴清德用人很有決心，一些意志一定要執行，陳世凱擔任一百多天行政院發言人表現非常好，行政院民調頻創新高，內閣也很願意給年輕人機會，以交通部長這個位置而言，陳世凱算超年輕，很多人會質疑他壓不壓得住，但相信可以。

今年47歲的陳世凱於1977年出生，畢業於東海大學政治系，曾擔任2024年賴清德競選總部發言人，並在立法委員蔡其昌的國會辦公室擔任主任。此外，他還是台中市食材安全促進協會榮譽副理事長，並連任3屆台中市議員，隸屬民進黨新潮流。

陳世凱2023年起擔任總統當選人賴清德競辦發言人，大選期間獲信賴重用，是黨內重點栽培的新生代。自520就任行政院發言人以來，他在內閣團隊中負責對外溝通，說明政府重大政策，並釐清社會各界的疑慮。

陳世凱過去在地方深耕，對新政府的均衡台灣政策相當熟稔。陳世凱離任後所留下的行政院發言人職缺，據了解，行政院預計最快將在本週內公布人事安排。

對於該人事案，民進黨發言人戴瑋姍接受《新聞放鞭炮》節目專訪時表示，陳世凱真的是一個不戀棧任何位置的人，當初做完發言人立刻退群組，也思考要不要退到二線，但他又被找回來，也代表陳世凱在賴清德心目中的重要性，也代表他真的做得很好。

卓冠廷則指出，陳世凱是很溫暖、照顧年輕人的民意代表，這顯示出賴清德用人很有決心，有一些意志一定要執行，交通部長只有兩種人當過，一種是交通幫出身，在交通系統做很久一路從文官歷練、最後扶正，第二種是政治歷練讓人認為到部會首長等級，像是葉菊蘭、林佳龍。

卓冠廷說明，陳世凱以前是優秀民意代表，跟人互動非常溫暖，選戰過程中也非常穩定，做好競選總部對外發言，跟總幹事潘孟安兩人把政治獻金報得乾乾淨淨、做事有條有理，跟柯文哲陣營差這麼多。

卓冠廷也補充，陳世凱當一百多天行政院發言人表現非常好，行政院民調也一直創新高，內閣也很願意給年輕人機會，以交通部長這個位置而言，陳世凱的年紀算超年輕。很多人會質疑他壓不壓得住，但相信他可以。

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