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美模式最新一報「珊珊回馬槍撲台」　氣象署說話了

（圖／CIMSS）

▲珊珊颱風正在影響日本天氣。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風珊珊正在侵襲日本，而美國全球模式最新一報，持續做出珊珊「回馬槍」靠近台灣。對此，中央氣象署預報員劉沛滕表示，大部分模式仍以珊珊影響日本為主，過幾天再來看，未來路徑是否有不同變化。

▼最新各國模式模擬顯示，美國模式獨排眾議，預測珊珊回馬槍靠近台灣。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

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（圖／翻攝typhoon2000）

氣象署觀測，珊珊今天凌晨2時中心附近最大風速每秒48公尺，強度仍維持中颱上限。劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，珊珊目前在九州附近，預估將逐漸減弱，今天、周五通過九州、四國，接著速度比較慢，由於導引氣流不明顯，在原地滯留打轉。

劉沛滕說，珊珊颱風3、4天後的路徑不是很確定，但對於日本九州、四國、甚至關西地區影響是滿大的。

至於美國全球模式最新一報，持續做出珊珊「回馬槍」靠近台灣。對此，劉沛滕解釋，這是因美國模式模擬珊珊在九州、四國附近時，受到低壓環流影響往南走；但其他模式仍做出珊珊在日本附近，大部分模式仍以影響日本為主，過幾天再來看是否有不同路徑變化。

而珊珊目前對台灣也有間接影響，劉沛滕提醒，未來幾天基隆北海岸、東北部、東部沿海、馬祖有長浪發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼最新珊珊路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）

（圖／氣象署）

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