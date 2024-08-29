日本氣象廳：颱風珊珊登陸九州鹿兒島　估帶來驚人降雨

▲颱風珊珊稍早於29日上午7時登陸日本九州。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年第10號颱風「珊珊」挾帶著驚人的風雨，並以緩慢的速度持續北上，預估將為日本列島帶來嚴重災情，而稍早已從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，為此日本氣象廳針對鹿兒島縣（除了奄美大島）發布暴風、巨浪特別警報，並表示鹿兒島縣、大分縣、宮崎縣會因線狀降水帶而有明顯的暴雨。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳稍早宣布，颱風珊珊已於今（29）日上午7時（台灣時間上午6時）從九州鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，目前仍以每小時15公里的緩慢速度持續北上，其颱風中心氣壓為935百帕（hPa）、中心最大風速為每秒50公尺、瞬間最大風速為每秒70公尺，至於颱風中心至暴風圈半徑110公里以內的風速為每秒25公尺。

報導指出，颱風珊珊將為日本帶來驚人雨勢，其中宮崎縣美鄉町南鄉截至29日上午6時的24個小時以內降雨量達565mm，超過往年平均一個月的降雨量，而鹿兒島縣肝付町前田的24個小時降雨量為506.5mm，更是往年平均一個月降雨量的1.7倍。

氣象廳也指出，鹿兒島縣、熊本縣、大分縣、愛媛縣、靜岡縣可能會發生土石流，因此特別針對上述地區發布「土石流警戒情報」，尤其流經大分縣的大分川、流經宮崎縣的酒谷川、流經鹿兒島縣的肝屬川、萬之瀨川、加世田川等可能會氾濫成災。

隨著颱風珊珊造成的影響，九州新幹線從熊本站至鹿兒島中央站之間的路段從昨（28）日晚間起暫時停駛，從29日上午8時起全線全天停駛；西九州新幹線29日起全天停駛；至於東海道新幹線、山陽新幹線部分路段會降速行駛，並可能視天候情況決定是否停駛；至於東海新幹線，則是30日至9月1日，全線或是部分路段可能會計畫停駛、或是延誤發車。

而在航空的部分，從九州、四國的機場起飛的航班路線多為停飛的狀況，其中29日日本航空達265個航班停飛、全日空達173個航班停飛，至於捷星航空、天馬航空、空之子航空也有部分航班決定停飛。