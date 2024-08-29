魚殺好了卻反悔！婦人要求「去頭去尾秤重」才買　老闆傻眼嗆1句

▲市場買魚通常是先秤完重算好錢，確定要買魚販才會幫忙殺魚去鱗片。（示意圖／翻攝自健康杭州）

圖文／CTWANT

通常到菜市場買魚時，會先秤重、算好價錢後，才讓魚販幫忙殺魚、去鱗片，但在日前，上海有位大嬸請老闆殺完魚後，卻突然反悔不買，還要求對方應該去頭去尾、刮完鱗片才秤重，讓魚販當場破口大罵，大嬸也不甘示弱推了對方。

綜合陸媒報導，這起離譜事件就發生在大陸重慶的一家魚店內，大嬸誇張的行為被民眾用手機拍下後，PO在網路微博上。從路人拍攝的影片畫面來看，魚販相當氣憤，先是大喊「切了（活魚）就不要，憑什麼……今天就不給你便宜，便宜一毛錢都不讓你給」；大嬸則動手推老闆的肩膀，回嗆「我就不要」，雙方一來一往、爭執不休，最後只能報警處理。

▲大嬸要求魚販應把魚去頭去尾、刮完鱗片再秤重。（圖／翻攝自微博）

對此，網友們紛紛留言感嘆，「這是誠信問題」、「素質不分年齡，只分人」、「有些老人就是倚老賣老」、「罵就對了，這種老太太佔便宜沒夠」、「不買就不買，殺好了再說不買就是討罵」。

另外，也有過來人透露，「我們這邊都是選好了、秤完重、付好錢，老闆才會幫你宰，或按你的需求切片，這樣就是為了防止都殺了卻不要的人」、「我見過好多，每次買菜都會碰到這種人」、「前幾天我們店裡也遇到同樣的事情，警察來了，就讓店家起訴」。

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