　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

魚殺好了卻反悔！婦人要求「去頭去尾秤重」才買　老闆傻眼嗆1句

▲▼ 生吞魚膽中毒 。（圖／翻攝自健康杭州）

▲市場買魚通常是先秤完重算好錢，確定要買魚販才會幫忙殺魚去鱗片。（示意圖／翻攝自健康杭州）

圖文／CTWANT

通常到菜市場買魚時，會先秤重、算好價錢後，才讓魚販幫忙殺魚、去鱗片，但在日前，上海有位大嬸請老闆殺完魚後，卻突然反悔不買，還要求對方應該去頭去尾、刮完鱗片才秤重，讓魚販當場破口大罵，大嬸也不甘示弱推了對方。

綜合陸媒報導，這起離譜事件就發生在大陸重慶的一家魚店內，大嬸誇張的行為被民眾用手機拍下後，PO在網路微博上。從路人拍攝的影片畫面來看，魚販相當氣憤，先是大喊「切了（活魚）就不要，憑什麼……今天就不給你便宜，便宜一毛錢都不讓你給」；大嬸則動手推老闆的肩膀，回嗆「我就不要」，雙方一來一往、爭執不休，最後只能報警處理。

大嬸要求魚販應把魚去頭去尾、刮完鱗片再秤重。（圖／翻攝自微博）

▲大嬸要求魚販應把魚去頭去尾、刮完鱗片再秤重。（圖／翻攝自微博）

對此，網友們紛紛留言感嘆，「這是誠信問題」、「素質不分年齡，只分人」、「有些老人就是倚老賣老」、「罵就對了，這種老太太佔便宜沒夠」、「不買就不買，殺好了再說不買就是討罵」。

另外，也有過來人透露，「我們這邊都是選好了、秤完重、付好錢，老闆才會幫你宰，或按你的需求切片，這樣就是為了防止都殺了卻不要的人」、「我見過好多，每次買菜都會碰到這種人」、「前幾天我們店裡也遇到同樣的事情，警察來了，就讓店家起訴」。

延伸閱讀
剴剴之死／社工失職13項重大錯誤致剴剴命喪虐待　包庇保母操控群組掩飾真相
墾丁櫛瓜「6片100」被嫌貴　恆春農會價格曝光…風向大逆轉：有差
陳天仁遭閨密男友揭「有騙錢習慣」　曬截圖轟「長不大」：好笑又噁心

ET快訊
中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

魚殺好了卻反悔！婦人要求「去頭去尾秤重」才買　老闆傻眼嗆1句

破百億！豫台經貿洽總簽約30個項目　聚焦兩岸智能裝備、新能源車

賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」　包承柯：中美希望台海穩定

停止武裝台灣！　王毅會晤蘇利文：不支持台獨、不得縱容菲國侵權

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」

陸龍頭食品廠「用腐爛蘋果」榨汁！負責人：大部分產品都出口

《黑神話：悟空》中發現遊客景區塗鴉　網笑翻：華妃怎麼在這

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

業者亂插陽傘惹民怨！墾管處強拆180頂　超乾淨墾丁沙灘畫面曝光

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

魚殺好了卻反悔！婦人要求「去頭去尾秤重」才買　老闆傻眼嗆1句

破百億！豫台經貿洽總簽約30個項目　聚焦兩岸智能裝備、新能源車

賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」　包承柯：中美希望台海穩定

停止武裝台灣！　王毅會晤蘇利文：不支持台獨、不得縱容菲國侵權

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」

陸龍頭食品廠「用腐爛蘋果」榨汁！負責人：大部分產品都出口

《黑神話：悟空》中發現遊客景區塗鴉　網笑翻：華妃怎麼在這

台女颱風前夕爬富士山「跌倒被背下山」　日網怒：救援該收費

新竹休旅車「硬上後車」！駕駛一腳油門踩下去　全場嚇壞圍觀

魚殺好了卻反悔！婦人要求「去頭去尾秤重」才買　老闆傻眼嗆1句

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

原本配4塊！台積電宣布：調升Q1配息　「每10張可多1.3元新台幣」

拜託大家別去墾丁了！　恆春之美懂的人都懂

喝鮮奶就大爆痘　醫揭密「致痘元凶」

快訊／5縣市大雨特報！雨勢強襲　最新警戒區域曝

輝達財報揭曉前　歐股多收漲

「墾丁VS沖繩海灘」掀美學大戰　漂浪島嶼：陽傘也可以是美麗風景

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

大陸熱門新聞

玩家在《黑神話：悟空》發現「華妃」

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」

美女機器人遭鄉民亂摸！　驚曝「都是真人正妹」

陸上市公司正妹秘書心累離職！夜市擺攤1個月後樂歪

賴拋「兩國論」、蘇利文重申「一中」

用腐爛蘋果榨果蔬汁！陸龍頭食品廠回應

真烏龜！全紅嬋賣力擦龜殼…網笑：是真愛

王毅會晤蘇利文：停止武裝台灣！

破百億！豫台經貿洽總簽約30個項目　

魚殺好了！她要求「去頭去尾秤重」老闆傻眼

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

美超微延後提交年度財報！股價暴跌26%

隔32房出租爆炸3死2傷　火調指向電動自行車

快訊／5縣市大雨特報！雨勢強襲

台中男童當街虐狗！警找到孩童父母了

涉收錢開不實罰單　新北貪警遭聲押

高公局警告牌也用諧音梗！用路人看傻了

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面