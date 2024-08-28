老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

▲彰化芳苑警分局成功攔阻詐騙千萬元。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮一名阿北誤信假檢警，接獲一名自稱是「新北市警局警官」來電，告知其帳戶恐遭詐騙洗錢，必須將1,000萬元匯款到指定帳戶代為保管，以防止再遭騙，妻一聽有異立刻制止丈夫衝銀行匯款，2人在警局前大吵，所長及執勤員警發現有異，成功攔阻詐騙，保住2老畢生積蓄。

芳苑警方表示，近日成功攔阻2起詐騙案，其中原斗派出所轄區內一名老農，接獲自稱「新北市警局警官」電話，告知其帳戶已經淪為洗錢帳戶，必須將千萬元存款匯出代為保管，簡男一聽立刻要衝去行庫匯款，妻子則是相當機警，硬是拉著老公前往派出所進一步查證，結果夫妻倆在警局前大吵一架，警方發現異狀況將二人帶進詳細說明後，才讓 老農得知遭到詐騙。

▲女子遭到戰地情人詐騙百萬。（圖／警方提供）

另外還有一名年近70歲女子，於網路認識一名自稱戰地醫生國外網友，每日噓寒問暖下遂生愛戀，昨(27日)稱急需用錢，女子前往二林郵局欲將帳戶內所有100萬元定存解除後匯款，向行員辦稱該款項是購買房屋所用，但郵局行員深覺有異並通報派出所，二林分駐所執勤員警立即到場，費盡唇舌向當事人解說，李女才恍然大悟，成功攔阻血汗錢。

芳苑分局長宋俊良表示，員警與金融機構綿密聯繫及合作，積極與金融機構建立聯防機制，守護民眾存、提款安全；另網路交友詐騙盛行，且不分年齡層，有異國戀、姐弟戀、老少戀等，透過甜言蜜語、花言巧語，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾的財產。網路交友應謹慎，若涉及金錢交易應謹防遭詐，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、錢財兩頭空。