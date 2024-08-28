　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

▲彰化芳苑警分局成功攔阻詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化芳苑警分局成功攔阻詐騙千萬元。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮一名阿北誤信假檢警，接獲一名自稱是「新北市警局警官」來電，告知其帳戶恐遭詐騙洗錢，必須將1,000萬元匯款到指定帳戶代為保管，以防止再遭騙，妻一聽有異立刻制止丈夫衝銀行匯款，2人在警局前大吵，所長及執勤員警發現有異，成功攔阻詐騙，保住2老畢生積蓄。

芳苑警方表示，近日成功攔阻2起詐騙案，其中原斗派出所轄區內一名老農，接獲自稱「新北市警局警官」電話，告知其帳戶已經淪為洗錢帳戶，必須將千萬元存款匯出代為保管，簡男一聽立刻要衝去行庫匯款，妻子則是相當機警，硬是拉著老公前往派出所進一步查證，結果夫妻倆在警局前大吵一架，警方發現異狀況將二人帶進詳細說明後，才讓　老農得知遭到詐騙。

▲彰化芳苑警分局成功攔阻詐騙。（圖／警方提供）

▲女子遭到戰地情人詐騙百萬。（圖／警方提供）

另外還有一名年近70歲女子，於網路認識一名自稱戰地醫生國外網友，每日噓寒問暖下遂生愛戀，昨(27日)稱急需用錢，女子前往二林郵局欲將帳戶內所有100萬元定存解除後匯款，向行員辦稱該款項是購買房屋所用，但郵局行員深覺有異並通報派出所，二林分駐所執勤員警立即到場，費盡唇舌向當事人解說，李女才恍然大悟，成功攔阻血汗錢。

芳苑分局長宋俊良表示，員警與金融機構綿密聯繫及合作，積極與金融機構建立聯防機制，守護民眾存、提款安全；另網路交友詐騙盛行，且不分年齡層，有異國戀、姐弟戀、老少戀等，透過甜言蜜語、花言巧語，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾的財產。網路交友應謹慎，若涉及金錢交易應謹防遭詐，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、錢財兩頭空。

ET快訊
可以爆買了？日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事

快訊／高雄民宅火警！男子受困3樓　消防雙節梯助脫困

變態健身教練追正妹「狂寫9信親送到家」　還到公司外站崗

老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

台南運河竟有人「撒漁網捕魚」還留垃圾　市府：最高罰30萬

為求勝出找幽靈人口！屏東市金泉里長莊美香當選無效確定

徽章有瑕疵？苗栗男蒙面報復...軍品店老闆慘遭辣椒水、榔頭攻擊

快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

A走《沃草》1741萬！林祖儀還錢仍被起訴　2任執行長都出事

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事

快訊／高雄民宅火警！男子受困3樓　消防雙節梯助脫困

變態健身教練追正妹「狂寫9信親送到家」　還到公司外站崗

老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

台南運河竟有人「撒漁網捕魚」還留垃圾　市府：最高罰30萬

為求勝出找幽靈人口！屏東市金泉里長莊美香當選無效確定

徽章有瑕疵？苗栗男蒙面報復...軍品店老闆慘遭辣椒水、榔頭攻擊

快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

A走《沃草》1741萬！林祖儀還錢仍被起訴　2任執行長都出事

卓榮泰：考慮以「台灣名義」舉辦國際性重要賽事

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

社會熱門新聞

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

台中公車司機疑休克自撞亡　總公司回應了

即／鄭文燦涉貪2800萬交保　昔日部屬正籌措保釋金

工地男拍性愛片！老闆偷下載慘了

機車切西瓜左轉轎車猛撞　騎士慘死

涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

按一鍵車牌秒換「AMG-6666」　假車牌氾濫

更多熱門

相關新聞

西濱伸港至龍井封閉施工10天

西濱伸港至龍井封閉施工10天

用路人注意！公路局貼出公告，省道台61線伸港段167K到龍井路段157K，長達10公里路段，從今(28日)起進行路面刨除重鋪柏油路面改善工程，直到31日工程結束開放通行，施工封閉期間，請用路人行駛替代道路，省道台17線及台61乙線通行。

多年未見長官來訊求借12萬　台東男險遭騙

多年未見長官來訊求借12萬　台東男險遭騙

彰化美港公路休旅車衝上分隔島！駕駛與乘客受傷

彰化美港公路休旅車衝上分隔島！駕駛與乘客受傷

金管會、證交所遭冒用詐騙　民眾需警覺查證

金管會、證交所遭冒用詐騙　民眾需警覺查證

海龍CO2外洩重創！大愛母悲痛同意38歲兒器捐

海龍CO2外洩重創！大愛母悲痛同意38歲兒器捐

關鍵字：

彰化詐騙洗錢芳苑警分局二林鎮

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面