「李多慧樹」在永靖！啦啦隊女神到彰化　清純學生裝扮超吸睛

記者唐詠絮／彰化報導

南韓啦啦隊女神李多慧以精湛舞藝與高親和力笑容，在全台掀起旋風，今(28日)到「苗木之鄉」彰化永靖，並造訪有「台版兼六園」美譽的成美文化園參觀，並前往永北村參觀210年茄苳樹，受到村民的歡迎。村長劉銘松興奮的表示「以後我們也有李多慧樹了」，希望能成為打卡新景點，為地方帶動更多觀光人潮。

▲啦啦隊女神李多慧到永靖。（圖／成美文化園提供，以下同）

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▲啦啦隊女神李多慧到永靖與210年老茄冬樹合照。

李多慧是31年來首位由駐台北韓國代表處任命的韓國名譽大使，她怕自己中文說不好，所以此次用韓語表達，她說，「這次來到球隊老闆魏應充先生的家鄉永靖，看到景色嚇了一跳，因為這邊有非常多的自然景觀，也有一些文化面的東西，她玩得非常開心，平常都是住在大城市，第一次來到這種小城鎮，所到之處都受到民眾的歡迎，讓她很受寵若驚，未來有機會的話，一定會再來的。」

頂新和德文教基金會表示，李多慧來到彰化永靖，當然不能錯過近年新興的旅遊景點「成美文化園」，園區種植黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍稀樹種與四季主題花季，搭配禪風庭園，獨特的空靈美感與仙氣，處處令她感到相當驚艷。

彰化永靖是台灣閩客族群融合的傳統聚落，早期設置了全台前三大的果菜批發市場，加上苗木產業的興盛，涵養常民生活文化底蘊，這次李多慧應邀下鄉拍攝影片，拜訪超過200年歷史的在地信仰中心「永安宮」，並到四芳社區遊賞生態池和沉浸在澳洲茶樹的芬芳中，直呼很療癒。

此外，李多慧也參訪頂新和德文教基金會創辦人魏應充和家族成員，耗時7年才修復的「成美公堂」，看到這座彰化縣定百年歷史建築的一磚一瓦，透過園區專人導覽得知老宅歷史，多慧認為就像進行了一次時光旅行。

李多慧還造訪永北村大發路上的210年老茄冬樹，永北村長劉銘松相當興奮，打趣說，「台東有金城武樹，以後我們也可以有李多慧樹了！希望這裡能成為打卡新景點，為地方帶動更多觀光人潮。」

▲永靖永北村210年老茄冬樹成李多慧樹。

頂新和德文教基金會強調，永靖是一個充滿故事的文化小鎮，將與成美文化園秉持「一鄉一企業」的精神，跟地方人士一起努力將永靖打造為宜居鄉鎮，除了成美文化園的國際級美景，近年也陸續引進五星級飯店美食「松柏軒景觀餐廳」及頂級商宴會館「松緣會館」，未來還有圖書館與旅宿等發展，這次邀請李多慧造訪並拍攝宣傳影片，希望能讓更多人認識苗木之鄉永靖的特色。