母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

▲賴男轉院到彰基。（圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

搶命第9天！彰濱海龍離岸風電域降壓站20日發生56支二氧化碳鋼瓶外洩，造成17人中毒送醫，其中19歲簡男26日宣告不治，38歲賴男重度昏迷，母含淚簽署器捐同意書，遺愛人間；院方今(28日)上午已完成第1次腦死判定程序，預計下午3點再進行第2次腦判後，明天即可完成相關器捐流程。檢方已對此案進行分案偵辦中。

▲海龍CO2外洩。（圖／翻攝自網路）

意外發生後，賴男被送到鹿基醫院，經過高品質的CPR急救後有恢復心跳，經過連日來的搶救，持續給氧氣與升壓劑，他的神經學反應並沒有起色，昏迷指數一直都是3，昨日從轉送彰基進行器捐評估，賴母上午到院含淚簽署器捐同意書、並簽署放棄急救同意書，讓兒子遺愛人間。

彰基今天上午已完成第1次腦判評估，下午將進行第2次評估；完成評估後再由地檢署檢察官進行相關詢問與簽名，確認腦死無誤後，即會讓賴男母親勾選捐贈的器官，例如心臟、肝臟、腎臟或眼角膜等器官，再由彰基進行評估，評估都確認屬於可捐贈的項目後，才會進行摘除程序。

至於在彰濱秀傳搶救的58歲劉姓男子，院方表示，劉男昏迷指數仍是3分，處於命危階段，氧氣用100%，瞳孔對光沒反應，使用升壓劑，連續性腎臟替代治療（CVVH）洗腎評估中。

8月20日海龍離岸風電CO2外洩，造成17人送醫急救，其中3人命危，收治在童綜合醫院19歲簡男於26日宣告不治，彰化地檢已指派朱健福檢察官，針對過失致死罪嫌及涉及相關勞動部衛生安全法等部分分案偵辦，另外犯罪被害人保護協會彰化分會，也立即聯絡關心家屬、提供必要協助。