拐騙48「豬仔」到柬埔寨　《角頭》李振豪買賣人口...再判18年

▲幫派份子李振豪，拐賣人口到柬埔寨，高等法院二審再判刑18年。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫分子李振豪，勾結人蛇集團以高薪工作為餌，將48名台籍男女當成「豬仔」，拐賣到柬埔寨，兩度遭檢方起訴。高院日前針對他犯下的第一案判刑18年，另外他所犯下的第二案，高院27日將他再判刑18年。

李振豪原本在台北市中山區經營酒店，但因受新冠肺炎疫情衝擊、生意不好，他見手下小弟仲介台灣人到柬埔寨工作、按人頭抽佣很好賺，心動插手經營。此時，另一夥正在台物色「豬仔」的林晉宇等人，正與先前合作的人蛇集團鬧翻，李、林兩批人馬一拍即合，林男在2022年2月起帶槍投靠李男所屬人蛇集團，並聽從李男指揮。

一夥人隨即透過臉書、IG等社群網路打出不實廣告，謊稱輕鬆賺高薪，並以包辦應徵者護照、機票與住宿為噱頭，誘騙不少人上鉤，讓李男將人分批帶往柬埔寨後。李男等人把應徵者當成「豬仔」、以每人1.7萬到1.8萬美元價格賣給當地詐騙集團。

但遭拐賣的「豬仔」最後又被人蛇集團接手，層層轉賣至金邊、西港等「詐欺園區」從事電信詐欺，根據被害人表示，期間常遭毆打凌虐，甚至還聽說有人遭割賣器官。2022年5月間因有被害人透過各種管道傳出求救訊息，引起民間救援，也讓政府重視，著手查辦。最後李男集團遭檢警破獲，李振豪落網遭收押，檢方更兩度起訴李振豪等人。李男第一波案件中，一二審均判刑18年；第二波案件內，李男一審也遭判刑18年。

李男犯下的第案上訴二審後，高等法院27日二審宣判，高院駁回李男的上訴，仍判刑18年；同案被告也分別遭判刑13年到5年6月不等刑期。據了解，李男犯下的第一波案件中共有18名被害人，另外高院這次判刑的第二波案件，總計也有30人受害。