酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

▲汐止陳姓醉漢勒斃運將，二審判刑13年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

擔任外送員的汐止陳姓男子，2023年4月間的清晨，因為酒醉疑似在汐止火車站前排班計程車旁撒尿，而與運將發生口角，最後陳男發狂勒死運將。一審國民法官參審後，將他判刑13年6月。案經上訴，高等法院二審27日仍維持相同刑度，陳男在還押時，兩度鞠躬道歉。

本案發生於去年4月6日，清晨6點多，41歲的陳男因為喝醉尿急，在汐止火車站前的排班計程車附近徘迴，最後他疑似在一部車輛後方撒尿，車上64歲的林姓運將發現後，隨即下車理論。2人爆發口角，陳男仗著年輕力壯，徒手勒住運將的頸部，運將失去生命跡象，路人趕緊呼叫救護車，救護車到場後對韻將電擊7次，並趕赴醫院搶救，但最後仍宣告不治。至於行兇的陳男則被警方當場逮捕。

一審士林地院審理後，依法由國民法官參審，最後一審將他判刑13年6月，執行完畢或赦免後令入相當處所或以適當方式監護3年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，因陳男大多坦承犯行，案件審理迅速。全案於27日宣判，高院仍認定陳男犯下殺人罪，不過陳男因未與死者家屬達成和解，最後高院駁回檢辯雙方上訴，維持13年6月的刑度，並施以監護3年。可上訴。

陳男還押看守所時，記者詢問他是否賠償被害人，他眼睛看著記者的鏡頭，突然對鏡頭連續2次鞠躬道歉說「對不起。」隨即坐上囚車，並未回應賠償被害人的問題。

▼陳男還押看守所時，兩度鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）