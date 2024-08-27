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「上帝之手」整形名醫涉貪大逆轉　12年重刑改判6月得易科罰金

▲▼台灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院刑事庭大廈外觀。臺灣高等法院外觀。台灣高等法院外觀。台高院外觀。高院外觀。高本院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲名醫湯碧月貪污案，高等法院更審改判有期徒刑6月。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「上帝之手」美譽的台大醫院前外科部教授兼整形外科主任湯月碧，被控於2000年間收受賄賂、護航業者。一審將她重判12年、另判1年得易科罰金。二審也判刑9年、1年。案經撤銷發回，高院更審卻改認定她犯「洩密罪」，輕判6月、得易科罰金18萬元。

湯月碧因曾任國民黨副主席連勝文槍擊案醫療小組召集人。連勝文2010年底頭部中彈，但經過湯碧月的手術後，連勝文臉上卻看不出疤痕，臉部肌肉也幾乎沒有影響，因此網友封湯月碧為「上帝之手」。而她涉及的這起弊案於2011年爆發時，她遭檢方約談，隨即向台大醫院申請離職，2014年間已經退休。

本案因檢調單位偵辦署立醫院聯合採購弊案時，查出湯月碧於2000年間於台大醫院辦理「微創水刀清創儀」、「多功能血管雷射」、「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」等多項採購案時，與2家醫療器材代理商勾結。湯月碧因此指示下屬，以限制標的方式，讓2家公司搶得這批合計620萬元的標案。

不僅如此，檢調單位查出廠商得標後又給予湯月碧回扣41萬8千元，另外還代墊訂購花籃及虛開發票營業稅17萬3千餘元；甚至湯月碧還要求廠商開立假發票，以購買醫療耗材等名義，向基金會請款，前後詐得35萬3千4百元。檢方認定她不法獲利94萬餘元，提起公訴。

一二審法院均認定有罪，一審重判12年、另外加判1年、得易科罰金；二審也判刑9年、1年。案經撤銷發回，高院27日的更一審卻出現不同認定。高院改認定湯碧月確實透過助理洩漏底標，構成兩個「洩漏國防以外秘密罪」，再加上適用《刑事妥速審判法》減刑的關係，因此兩罪分別輕判4月、得易科罰金；合併定應執行有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。至於檢方指控侵占基金會款項94萬餘元部分，更審法院認為無證據證明湯碧月有侵占故意，因此改判無罪。

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