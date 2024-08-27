木關刀法器重擊殺害嫩妻！毒男吃醋暴怒鑄大錯　三度判無期徒刑

▲吸毒男木關刀殺妻，更審再判處無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有毒品前科的桃園市徐姓男子因案入監，出獄後在21歲的妻子手機中，發現妻子與他人的曖昧照片，查問之下才知道妻子在他入監時被人包養。徐男盛怒之下以木關刀、祭祀銅錢等物品殺害嫩妻。一二審均重判他無期徒刑，案經撤銷發回，更一審27日仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

案發時25歲的徐男，與小4歲的妻子結婚後，育有一名1歲多的兒子。他與妻子的家人們，共同在桃園八德地區租屋居住。判決指出，案發於2021年7月間，當天徐男的岳母與大姨子外出，徐男與妻子在家中共同吸食含有Mephedrone成分的毒品咖啡包（俗稱「喵喵」）。

妻子迷濛之際，徐男趁機查看妻子手機，赫然發現妻子竟與別的男人親密合照；追問之下，妻子才坦承他入獄期間被人包養。徐男暴怒，與妻子發生口角，最後發狂的徐男，抓起先前購買的木關刀模型，將妻子壓制在地，以關刀猛力刺擊妻子，最後木關刀斷裂，插在妻子口中；徐男也將戒指扳直，用來刮、刺妻子額頭，最後更將祭祀用的銅錢，塞在妻子口中。

一陣暴打後妻子已經身亡，直到岳母下午返家時，才發現女兒全身僅著內衣褲、倒臥在血泊中；至於行兇的徐男則是呆坐在一旁。岳母趕緊報警，檢警逮捕徐男，並依照家暴殺人罪嫌提起公訴。

一審法院認定徐男行兇時具有殺人的直接故意，因此重判無期徒刑；上訴二審後，改認定徐男行兇時是殺人的不確定故意，但仍成立殺人罪，還是判處無期徒刑。案經撤銷發回，高院更一審還是認定他具有殺人的不確定故意，仍舊判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。