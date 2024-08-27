走私154隻名貴貓遭逮　害牠們全遭安樂死！3人判刑定讞

▲海巡署查獲的154隻未檢疫貓咪，最後全數遭到安樂死。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市籍漁船「順發886」號，2021年8月間自澎湖海域間接收大陸籍船隻上154隻名貴貓咪，企圖走私上岸，遭海巡攔截。檢警對主導走私的水產批發業者鄭常嘉、前海巡隊員張芳溢和友人郭閔豪，提起公訴。最高法院審理後，將鄭張2人均判刑1年半，郭男則判刑1年2月，並宣告緩刑4年，全案定讞。

本案發生於2021年8月19日，當時漁船「順發886」號自基隆八斗子港出海後，就前往澎湖海域，與大陸籍的船隻接頭，並將154隻名貴貓咪帶上船，而後往台南安平港出發。但漁船在進入安平港外海就遭海巡人員攔下，押回高雄港搜查，在船艙密室內搜出名貴品種貓，包含俄羅斯藍貓13隻、布偶貓30隻、波斯貓38隻、美國短毛貓33隻、英國短毛貓26隻、曼赤肯貓11隻、緬因貓3隻，總計154隻貓咪分裝在62個貓籠內，市價約200萬元。

這群貓咪遭查獲後，由於未經檢疫，海巡署依照規定，必須將貓咪全數銷毀、安樂死。消息一出後，引起動保人士抗議，最後甚至灌爆前總統蔡英文的臉書，蔡英文也相當重視，回應「會修法、檢討制度」，並發文痛斥走私業者。

案件經高雄地檢署偵辦起訴後，高雄地方法院一審將幕後金主鄭常嘉判刑1年8月、前海巡人員張芳溢判刑1年6月，以及負責船艙改造的郭閔豪判刑1年2月。二審高雄高分院則改判鄭男有期徒刑1年6月，張男、郭男刑度不變，但郭男獲緩刑4年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

▼這批貓咪遭到安樂死，引發動保人士不滿。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

