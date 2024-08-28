「陳敏薰買官案」陳水扁涉洗錢獲免訴　高院撤銷發回更審

▲前總統陳水扁涉及的買官案洗錢，獲得北院判決免訴，但高等法院將全案撤銷發回更審。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁涉及多起弊案，其中他犯下的前台北101董事長「陳敏薰買官案」部分雖然定讞，但相關的洗錢部分卻因為他的身體因素，自2015年就停止審判。台北地院先前針對此部分認為追訴時效已經完成，判決免訴，檢方上訴，高等法院審理後，28日撤銷原判決，發回北院更審。

本案起源於中華開發金控公司前董事長劉泰英在2004年間，因案須具保，當時曾向陳敏薰的父親陳重義借款。為了還款，劉泰英於2004年3月間，指示秘書先將所投資之基金贖回，所得款項匯入兒子劉昭毅的帳戶內，再於2004年4月1日自該帳戶提款3000萬元，並簽發面額3000萬元支票1張交給陳敏薰。

而陳敏薰雖然在之後搶下開發金董事長職務，但考慮續任的可能性不高，陳敏薰指示助理，將支票改簽分為3張面額1000萬元的支票，並在2004年4月1日到6日某天內，指示秘書將1張面額1000萬元的支票，送進當時第一夫人吳淑珍所在的總統官邸內。當年5月間，陳水扁就安排陳敏薰出任台北101董事長。

吳淑珍收下陳敏薰的賄賂後，之後又收受龍潭購地弊案中的賄賂，幾筆賄賂最後轉存到吳淑珍胞兄吳景茂名下，成為6筆、共計1740萬元的定存。檢方查證屬實後，依法對陳水扁夫婦，依照「洗錢罪」嫌提起公訴。

但本案進入台北地方法院後，北院因為陳水扁身體因素，在2015年5月13日裁定停止審判。不過北院在總統賴清德上任後，今年520就職時，認為本案追訴權時效於2016年9月25日已完成，判決本案免訴。

檢方不服，上訴第二審，高等法院審理後，認為基於「正當法律程序」原則，應該要讓被告到庭陳述意見，或是透過其他方式，踐履保障其聽審權。故此，高院認為北院的做法不適當，因此撤銷原判決，發回北院更審。