代表朱立倫會北約前助理秘書長　夏立言：兩岸和平穩定至關重要

▲夏立言（中）與北約前助理秘書長Giedrimas Jeglinskas（左）會面。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫赴美還未回國，因此由國民黨副主席夏立言代表與前北約（North Atlantic Treaty Organization, NATO）助理秘書長、立陶宛國防部副部長Giedrimas Jeglinskas會面，雙方針對兩岸關係及國際情勢深度交換意見，夏立言表示，國民黨堅持「國防」（Defense）與「對話」（Dialouge）並行的2D戰略，在支持我國防安全同時，也維持與對岸的溝通管道及兩岸和平穩定的現狀，這對現階段的台灣至關重要。

Giedrimas Jeglinskas現為華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）之資深非常駐研究員，曾任北約助理秘書長、立陶宛國防部副部長。

夏立言指出，包含北約在內，國際社會上越來越多人開始密切關注台海局勢，兩岸關係緊張導致的區域情勢升高也絕非世界各國所樂見。

夏立言強調，國民黨作為一個「務實且負責任」的政黨，會持續在「親美、友日、和陸」的路線之下，積極拓展台灣在國際社會的有意義參與。同時，他也期待台灣和北約在未來能有更多層面的合作，共同為印太地區的和平穩定做出貢獻。

夏立言續指，他曾在我國1992年於拉脫維亞設立總領事館時造訪立陶宛，如今三十多個年頭過去，對於立陶宛已發展為一成熟、制度完善之民主國家，他感到十分驚艷。

夏立言重深，國民黨高度期待與立陶宛在經貿、文化等各領域加深交流合作，並期待再次造訪這個美麗的國度。

