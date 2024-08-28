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9月交通安全月啟動　各縣市吉祥物LINE貼圖同步上架宣導停讓文化

▲9月交通安全月啟動，首度推出縣市吉祥物LINE貼圖宣傳，圖為南投縣「這投鹿」。（圖／南投縣政府提供）

▲9月交通安全月啟動，首度推出縣市吉祥物LINE貼圖宣傳，圖為南投縣「這投鹿」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為強化宣導國人道路交通安全觀念，交通部訂定9月為交通安全月，今年首度推出集結各縣市政府吉祥物製作而成的24款LINE造型貼圖，今日同步上架、1組30元；其中南投縣的可愛Q版貼圖內容為主角「這投鹿」開著車，提醒民眾變換車道時記得打方向燈，希望藉此廣為宣導交通安全。

交通部今天舉辦113年交通安全月啟動記者會，由代理部長陳彥伯揭示活動宣傳主題「人本交通-停讓文化」，邀請全國22縣市政府代表及民間企業團體共襄盛舉，現場也展示各縣市政府的道安宣傳成果；南投縣政府新聞及行政處長蔡明志代表出席，一起宣導，化民眾行車停讓的觀念。

▲▼9月交通安全月啟動，22縣市代表於交通部會師。（圖／南投縣政府提供）

▲▼9月交通安全月啟動，22縣市代表和民間企業團體於交通部會師共襄盛舉。（圖／南投縣政府提供）

▲9月交通安全月啟動，首度推出縣市吉祥物LINE貼圖宣傳。（圖／南投縣政府提供）

蔡明志表示，南投縣政府執行「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫」，在交通安全宣導單項成績優秀，已連5年獲得第三組第一名；而今年1至7月，全縣A1類整體交通事故死亡人數為29人，較去年同期44人減少15人，並符合中央設定的目標值。

縣府指出，搭配交安月活動，除持續強化各項交通安全作為，在該府及所屬機關的電子看板、網頁及LED字幕機對民眾加強宣導，今年也將以行動宣導車方式深入全縣鄉鎮村里、知名觀光景點及人潮聚集之廟宇等，讓「停讓文化」主題根植民間；另利用FB、IG、LINE等社群媒體管道轉傳交安月相關貼文、圖片、影片，以網路流行的方式與民眾互動，加強網路的線上宣傳。

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