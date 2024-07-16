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新北人口重回4百萬用路安全堪憂？養工處落實「人本交通」呼籲尊重行人

新北市政府養護工程處,人本交通,內政部國土署（圖／新北市政府養護工程處提供）

▲▼三重區明德路橋拆除前後對照圖，可以清楚看見重新路三段的天際線視野變得更開闊了。

新北市政府養護工程處,人本交通,內政部國土署（圖／新北市政府養護工程處提供）

圖、文／新北市政府養護工程處提供

新北市是全台人口最多的縣市，2023年7月重回4百萬大關，顯示因疫情而消退的人口又慢慢回來了。然而，在這個幅員廣闊、人口最多的縣市，卻同樣面臨著少子女化、高齡化、人力人才短缺等問題，以人口結構而言，新北市等於是全台的縮影，人口議題相當複雜，許多政策都得要衡量各方利弊，首當其衝的莫過於影響層面最廣的「交通」。

自2016年內政部國土署開始推動「既有市區道路景觀與人行環境改善計畫」以來，新北市就積極配合投入，一方面將「以人為本」、「路權」等重要觀念與知識植入市民心中，提升道路安全；一方面透過實際的改善工程，讓各種不同類型的用路人都能感受到新北交通的進化。

新北市政府養護工程處,人本交通,內政部國土署（圖／新北市政府養護工程處提供）

▲▼板橋區沙崙陸橋拆除前後對照圖，這是新北市升格以來拆除的第35座人行陸橋，拆除後讓篤行二路變得更加寬敞明亮。

新北市政府養護工程處,人本交通,內政部國土署（圖／新北市政府養護工程處提供）

「坐上駕駛座之後，仍能記得尊重及禮讓行人，這才是人本交通的精神。」新北市政府養護工程處表示，行人路權議題近幾年在台灣的熱度相當高，2022年甚至還以「行人地獄」之名登上了國際媒體，顯見民眾對於走在路上的安全疑慮已經升到頂點。

不過，在內政部國土署及各縣市政府的努力改善之下，如今的街頭交通樣貌已有很大的不同。以新北市為例，這幾年讓市民最有感的改變想必會是「人行陸橋」的拆除，養工處指出，新北市自改制升格以來已拆除了54座使用率低的人行陸橋，讓行人空間變得更寬廣，天際線與視野也變得更好。

除了陸橋之外，人行地下道、變電箱等，也都是人本交通改善的重點項目，地下道的問題點在於占據行人空間、對輪椅族不友善，且維護不易，容易成為治安死角；變電箱就更不用說了，矗立在人行道上的變電箱往往會迫使行人走出安全範圍。

在國土署與新北市政府養護工程處的攜手合作下，過往人多路窄汽機車橫行的新北印象，如今已有大幅度的翻轉，尤其是對行人來說，視野變得更加寬闊、人行專用道不再充滿障礙物，任何人都可以安心安全地緩步在新北的各個角落。養工處表示，打造人本交通環境的計畫未來仍會持續進行，並逐步從捷運站、學區等熱點，擴散至社區鄰里巷道，讓所有行人、高齡長輩、弱勢族群、學齡兒童等，都能享有安全舒適的步行環境，並讓新北成為「好友行」的宜居城市。

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